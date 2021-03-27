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5 aylık hamileydi! Defalarca bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de yaşanan kan donduran olayda 17 yaşındaki 5 aylık hamile Sezen Ünlü isimli kadın, yaklaşık 3 aydır ayrı yaşadığı 24 yaşındaki Anıl Y. tarafından defalarca bıçaklanarak katledildi.

27 Mart 2021 Cumartesi 22:21
5 aylık hamileydi! Defalarca bıçaklanarak öldürüldü
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Hamile bir kadının defalarca bıçaklanarak katledildiği kan donduran olay dün gece geç saatlerde İzmir Konak'ta yaşandı.

17 yaşındaki 5 aylık hamile olan Sezen Ünlü isimli genç kadın gece geç saatlerde evine doğru gitmekteyken, 3 aydır ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi 24 yaşındaki Anıl Y. tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklandı. Genç kadın aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde olduğu yere yığılırken,dini nikahlı eşi ise kayıplara karıştı.

ANNE VE BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören mahallelinin ihbar etmesiyle olay yerinde hemen polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kısa süre içinde adrese gelen ekipler ağır yaralanan ve 5 aylık hamile olan Sezen Ünlü'yü yapılan ilk müdahale sonrasında hastanaye kaldırdı.Ancak talihsiz kadın ve bebeği doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Ünlü'yü ve kanındaki bebeğini öldüren zanlı ise polislerin kısa süren çalışması sonucunda kıs kıvrak yakalandı ve gözaltına alındı.

16 YERİNDEN BIÇAKLANMIŞ

Anıl Y.’nin bıçaklı saldırısına maruz kalan Sezen Ünlü’nün, vücuduna 16 bıçak darbesi aldığı öğrenildi

 



Son Güncelleme: 27.03.2021 22:21
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Anahtar Kelimeler:
IzmirCinayetSezen ünlü
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