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5 aylık bebeği ile katledilen Sezen Ünlü'nün vasiyetiyle gözleri bağışlandı!

İzmir'de 5 aylık hamile olan Sezen Ünlü (17) Anıl Yolum tarafından 16 bıçak darbesiyle katledilmişti. Gözyaşları içinde defnedilen Sezen Ünlü'nün vasiyetini babası yerine getirdi ve kızının gözlerini bağışladı.

28 Mart 2021 Pazar 11:39
5 aylık bebeği ile katledilen Sezen Ünlü'nün vasiyetiyle gözleri bağışlandı!
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İzmir'in Konak ilçesinde geçtiğimiz gün kıskançlık yüzünden Anıl Yolum tarafından 16 bıçak darbesi ile öldürülen 5 aylık hamile Sezen Ünlü, gözyaşları içinde toprağa verildi. Talihsiz genç kadının babası Serdar Ünlü ise kızının ölmeden önce söylediği vasiyetini yerine getirdi ve kızının gözlerini bağışladı.

Geçtiğimiz gece saat 23.00 sıralarında ayrı yaşadığı imam nikahlı eşi Anıl Yolum tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Sezen Ünlü, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kanındaki bebeği ile birlikte hayatını kaybetmişti. Olayın ardından polise giderek teslim olan katil zanlısı Anıl Yolum ise emniyette verdiği ifadesinde, Ünlü ile son 2 aydır sorun yaşadığını ve sosyal medya hesaplarından birinden gelen mesaj  yüzünden tartıştıklarını ve kıskançlık nedeniyle cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Emniyette yapılan işlemlerin hemen ardından adliyeye sevk edilen Anıl Yolum 'un çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

"KIZIMIN GÖZLERİNİ BAĞIŞLADIM"

Kızını kaybetmenin acısını yaşayan baba Serdar Ünlü, ise kızını ölmeden önce organlarının bağışlanmasını istediğini ve kızının vasiyetini yerine getirmek istediğini söylediği öğrenildi. Acılı baba, kızının gözlerini ve koneasını bağışlayarak Sezen Ünlü'nün gözlerini başkalarında yaşatmayı sağladı. 

Dün hastane morgundan alınarak Bonova Hacılarkırı Mezarlığı'na getirilen Sezen Ünlü, burada cenaze namazının kılınması sonrasında defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı. Talihsiz kadının 15 Şubat'ta bebeğini kucağına alacağı ve erkek olacak bebeğinin adını Mirza koymayı düşündüğü öğrenildi.



Son Güncelleme: 28.03.2021 11:39
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Anahtar Kelimeler:
Sezen ünlüAnıl YolumIzmirKadın Cinayeti
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