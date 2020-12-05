5 Aralık 2020 Çılgın Sayısal Loto şanslı rakamlar belli oldu!

Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günlerinde çekilen Çılgın Sayısal Loto bu hafta da Cumartesi çekilişini gerçekleştirdi. Bu defa TV 8 ekranlarında ünlü isim Seda Sayan’ın sunumu ile gerçekleştirilen çekiliş ardından talihli rakamlar belli oldu. Binlerce kişi talihli rakamların hangileri olduğunu araştırmaya başladı.
TV 8 ekranlarında Seda Sayan’ın sunumu ile gerçekleştirilen çekiliş sonrasında devreden büyük ikramiye 85.649.864 TL olarak görüldü. Devasa bir boyuta ulaşan büyük ikramiye milyonlarca kişi tarafından elde edilmeye çalışılıyor.
5 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları
• 5-20-22-27-70-76 ve joker 79
Son Güncelleme: 05.12.2020 23:17