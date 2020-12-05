İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine...
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

5 Aralık 2020 Çılgın Sayısal Loto şanslı rakamlar belli oldu!

Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günlerinde gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam şanslı rakamlar belirlendi. 5 Aralık 2020 tarihli çekiliş sonucunda büyük ikramiye 85 milyon TL seviyesine kadar ulaştı...

05 Aralık 2020 Cumartesi 23:17
5 Aralık 2020 Çılgın Sayısal Loto şanslı rakamlar belli oldu!
Takip Et:
Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günlerinde çekilen Çılgın Sayısal Loto bu hafta da Cumartesi çekilişini gerçekleştirdi. Bu defa TV 8 ekranlarında ünlü isim Seda Sayan’ın sunumu ile gerçekleştirilen çekiliş ardından talihli rakamlar belli oldu. Binlerce kişi talihli rakamların hangileri olduğunu araştırmaya başladı.
TV 8 ekranlarında Seda Sayan’ın sunumu ile gerçekleştirilen çekiliş sonrasında devreden büyük ikramiye 85.649.864 TL olarak görüldü. Devasa bir boyuta ulaşan büyük ikramiye milyonlarca kişi tarafından elde edilmeye çalışılıyor.
 

5 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları

5 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.45 itibari ile gerçekleştirildi. Çekiliş sonucunda şanslı sayılar aşağıdaki kısımda yer aldığı gibi belirlendi.
 
• 5-20-22-27-70-76 ve joker 79
 


Son Güncelleme: 05.12.2020 23:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çılgın Sayısal LotoBüyük IkramiyeŞans Oyunu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şanlıurfa'da feci ölüm! Mısır tarlasında alevlerin arasında kalan çocuk öldü
Şanlıurfa'da feci ölüm! Mısır tarlasında alevlerin arasında kalan çocuk öldü
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde kavga: 1 ölü
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde kavga: 1 ölü
Aydın'da kan donduran olay! Parkın demirlerine asılı ceset bulundu
Aydın'da kan donduran olay! Parkın demirlerine asılı ceset bulundu
ŞOK marketler 5 Aralık aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
ŞOK marketler 5 Aralık aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
Audi 2021 model Q3 özelliklerini duyurdu
Audi 2021 model Q3 özelliklerini duyurdu
Yangın mahalleliyi sokağa döktü! Sosyal mesafe unutuldu
Yangın mahalleliyi sokağa döktü! Sosyal mesafe unutuldu

Popüler Haberler

2020-2021 Yılında Esnafa Verilecek Olan Hibe Desteği
Öğretmen dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? Öğretmen dizisi final tarihi belli oldu mu?
Tövbeler Olsun dizisi Eda kimdir? Gaye Turgut Evin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? 2020 Abonelik ücretleri
Arıza dizisi Derya kimdir? Hazal Benli rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte kimdir? Hasan Kaçan yaşı ve oynadığı diziler
Arıza dizisi Rasim karakterini kim canlandırıyor? Uygar Özçelik biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Maria ile Mustafa dizisi Eda kimdir? Canan Atalay yaşı ve oynadığı diziler
Arıza dizisi Burak kimdir? Olgun Toker kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Maria ile Mustafa dizisi Eda kimdir? Gerçek adı ne? Canan Atalay oynadığı diziler
Sinem Umaş neden hapse girdi?
Kara listede olanlara, kırmızı kalem yiyenlere, sicili bozuk olanlara kredi yapılandırması yapan bankalar
Bir kişi iki emekli maaşını aynı anda alabilir mi? Aynı anda 2 emekli maaşı nasıl alınır?
Çukur Selim öldü mü? Çukur yeni bölüm fragmanı
Sınıf ve tertibat bekliyor ifadesi ne anlama geliyor?
Kefaret dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Kefaret dizisi oyuncu kadrosu
Arıza dizisi Salman kimdir? Numan Çakır yaşı ve oynadığı diziler
Arıza dizisi Emine kimdir? Gerçek adı nedir? Pınar Çağlar Gençtürk nereli, yaşı kaç?
Hangi bankalar kefilsiz kredi veriyor? Kefilsiz kredi nasıl çekebilirim? 2020
Bugün kimin maçı var? TV 6 Aralık 2020 Pazar canlı maç yayın saatleri
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan yer aldığı dizi ve film yapımları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.