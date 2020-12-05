5-6 Aralık marketler açık olacak mı? Hafta sonları marketlerin çalışma saatleri nelerdir?

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketler açık olacak mı? 5-6 Aralık marketlerin açık olduğu saatler

Mutfak alışverişi yapacak olan vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması sırasında marketlerin çalışma saatlerini merak etmektedir.

Sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde temel ihtiyaçların karşılanması mümkün.

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

5-6 Aralık 2020 tarihinde market, bakkal, kasap, kuruyemişçi saat 10.00- 17.00 arasında açık olacak.

Aynı saatler arasında belirtilen yerler haricinde online sipariş firmaları ve paket teslimi hizmetleri de devam edecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN GENELGE YAYINLANDI

Genelgeyle, yeni bir karara kadar hafta sonları yasak devam edecek. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri kısıtlamaya dahil edilmeyerek belirli saatlerde hizmet verecektir.

Karar gereğince hafta sonu kısıtlaması saat 21.00 ‘ de başlayarak cumartesi ve Pazar günleri de dahil olacak şekilde pazartesi sabah 05.00 ‘ e kadar devam edecektir.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde genelgede belirtilmiş zorunlu haller haricinde şehirlerarası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla sağlanabilecek.

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındaki vatandaşlar hariç belirlenen saatler aralığında araç kullanılmaması koşuluyla zorunlu ihtiyaçlar için açık olan yerler alışveriş maksadıyla kullanılabilir.

Kısıtlama uygulanan günlerde zorunlu durumlarda özel araçlarla şehirlerarası seyahat izne tabi tutulacak.

Lokanta ve restoranlar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri arasında yalnızca paket servisi hizmeti sunabilecek. Kısıtlamaya uyulması için muaf olan iş yerleri haricinde tüm iş yerleri hafta içi 20.00 ‘ de kapatılacak.

Kısıtlama günlerinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri tarafınca karşılanacaktır.

Bakanlığın açıklamış olduğu Covid-19 tedbirlerine uymayan vatandaşlar Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi gereğince cezalandırılacaktır.