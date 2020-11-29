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5 - 6 Aralık Hafta sonu sokağa çıkma yasağı nasıl olacak?

5-6 Aralık günlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamalarından kimlerin muaf olacağı merak edilmeye başladı. Bu günler kapsamında uygulanacak olan kısıtlamalar kapsamında hangi işletmelerin kapalı ve açık olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. 5-6 Aralık günleri kapsamında alınan tedbirler kapsamında alınan önlemlerin neler olduğu araştırılmaya devam ediyor.

29 Kasım 2020 Pazar 22:58
5 - 6 Aralık Hafta sonu sokağa çıkma yasağı nasıl olacak?
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Yeni koronavirüs (Kovid-19) salgınında tablo kötüleştikten sonra yeni önlemler alınacak. Gazeteci Candaş Işık, sosyal medya hesaplarından hayata geçirilecek yeni tedbirleri paylaştı.

Hafta Sonu Yasağı Nasıl Olacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre sokağa çıkma yasağı Cumartesi günü saat 20:00'da başlayıp Pazar günü saat 10.00'da sona erecektir. Sokağa çıkma yasağı Pazar gecesi saat 20:00'da başlar ve Pazartesi saat 05:00'da sona erecektir. koronavirüs, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından birçok ülkeye yayıldı. Kovid-19 salgınının ağırlaşmasının ardından durum daha da kötüleşti ve muhabir Candaş Işık sosyal medyasından açıklama yaptı.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin yıl sonundan önce uygulanacak yeni tedbirleri almaya hazırlandığını belirterek, "Hükümet önümüzdeki yıl sonundan önce uygulanacak yeni tedbirleri uygulamaya hazırlanıyor.” İfadelerinde bulundu.

5-6 Aralık Sokağa Çıkma Yasağı Nasıl Olacak?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre alışveriş merkezleri, güzellik merkezleri, berberler, kuaför ve marketler akşam saat 20:00'dan sonra iki hafta açık olmayacak.

Restoranlar, lokantalar, kafeler, kafeteryalar ve pastane gibi yemek hizmeti veren mekanlar, hafta içi ve hafta sonu 20.00'dan itibaren online / telefonla sipariş ve paket servis hizmeti vermektedir. Cumartesi sabahı herhangi bir yasak veya kısıtlama yoktur. Vatandaşlar işe gidebilir veya dışarı çıkabilir.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

"Hükümet yarın yıl sonuna kadar uygulanacak yeni tedbirler almaya hazırlanıyor. Birçok önlem var masada son kararı kabine verecek ama blok bir sokağa çıkma yasağından ziyade hafta sonları TAM kapanma, hafta içi ise geceyle sınırlı sokağa çıkma yasağı ihtimali daha güçlü görünüyor." İfadelerini kullandı.

Candaş Tolga Işık, "Genişletilmiş Yasaklar Gelecek" Demişti

Candaş Tolga Işık 27 Kasım Cuma günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pazartesi günü Bakanlar Kurulu gündeminde daha geniş bir yasak getirileceğini belirtti.

"Pazartesi Bakanlar Kurulu gündemine daha genişletilmiş yasaklar gelecek. Muhtemelen ikinci aşamada haftasonu TAM kapanma başlayacak. Ne zaman başlar ya da genişletilir hükümet karar verecek ama bir şekilde tam kapanma da dahil daha kapsamlı sınırlandırmalar artık kaçınılmaz." İfadelerini kullandı.

 

Sokağa Çıkma Yasağından Kimler Muaf?

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan sokağa çıkma yasağı genelgesine göre 65 yaş ve üstü çalışan vatandaşlar, 20 yaş altı çalışan vatandaşlar ile işyerlerinde, işletmelerde ve kurumlarda yönetici, memur veya çalışanlar kamu düzenini sağlamak üzere tahsis edilecek ve Güvenlik personeli (özel güvenlik görevlileri dahil) ile acil çağrı merkezleri, Vefa sosyal destek birimleri, Kızılay, AFAD ve afette çalışan personel sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaktır.

Öte yandan, ÖSYM'ye (eş, kardeş, anne veya babanın refakatçisi) ve sınav görevlisi ilan edilen diğer büyük sınavlara, cenaze işleminden sorumlu kişi (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri) ve bunlardan birine gireceğini ispat edenler kısıtlamalara tabii tutulmayacaklardır.

Sokağa Çıkma Kısıtlamasında Kimler Dışarı Çıkabilir?

Bakanlık tarafından yayınlanan genelgeye göre "elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar, küçükbaş ve büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları, iş yerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak iş yerlerini bekleyenler belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel, zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), Yurt, pansiyon, şantiye gibi toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar, iş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi gibi), veteriner hekimler, otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi 'özel gereksinimi' olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri.

30 Nisan 2020 tarihli genelge kapsamında oluşturulan hayvan besleme grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görevli olanlar, mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla), seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler, şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi gibi) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ibraz ederek belgeleyenler, şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi gibi) sürücü ve görevlileri." sokağa çıkma kısıtlamalarından ayrı tutulacaklardır.



Son Güncelleme: 29.11.2020 22:58
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Anahtar Kelimeler:
5-6 AralıkSokağaçıkmaYasağı
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