5-6 Aralık A101, BİM, ŞOK hafta sonu çalışma saatleri

5-6 Aralık A101, BİM, ŞOK MARKETLERİ AÇIK MI, ÇALIŞMA SAATLERİ NELER?

Hafta sonunda 5 Aralık Cumartesi ve 6 Aralık Pazar günleri market zincirlerinin açık olup olmadığı ve çalışma saatleri merak edilmektedir.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; sokağa çıkma yasağının tam gün olduğu 5 – 6 Aralık tarihlerinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde kısıtlamalar sırasında da vatandaşların alışveriş yapması serbesttir.

A101’ in yaptığı açıklamaya göre; T.C. İçişleri Bakanlığınca yapılan Covid-19 tedbirleri kapsamında 81 ildeki tüm mağazaların çalışma saatleri değişmiştir.

Hafta içi: 10.00-20.00

Hafta sonu: 10.00-17.00

BİM’ in yaptığı açıklamaya göre; T.C İçişleri Bakanlığı tarafınca Covid-19 tedbirleri gereği 81 ildeki mağazaların çalışacakları saatler değişmiştir. 1 Aralık 2020 günü itibariyle çalışma saatleri şöyledir:

Hafta içi: 10.00-20.00

ŞOK’ de yapılan açıklamaya göre; T.C. İçişleri Bakanlığınca koronavirüs tedbirleri gereğince 81 ilde mağazaların çalışma saatleri değişmiştir. Çalışma saatleri:

Hafta içi: 10.00-20.00

Hafta sonu: 10.00- 17.00