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5-6 Aralık A101, BİM, ŞOK hafta sonu çalışma saatleri

Dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle birçok önlem alınmaktadır. Türkiye' de gelişmeleri ve vaka sayılarını yakından takip ederek gereken tedbirleri almaktadır. Tedbir gereği sokağa çıkma yasağı kararı alınmış olup, uygulamaya geçilmiştir. A101, BİM, ŞOK gibi market zincirleri de kısıtlamalara yönelik çalışma saatlerini güncellemiştir.

03 Aralık 2020 Perşembe 02:08
5-6 Aralık A101, BİM, ŞOK hafta sonu çalışma saatleri
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5-6 Aralık A101, BİM, ŞOK MARKETLERİ AÇIK MI, ÇALIŞMA SAATLERİ NELER?

Hafta sonunda 5 Aralık Cumartesi ve 6 Aralık Pazar günleri market zincirlerinin açık olup olmadığı ve çalışma saatleri merak edilmektedir.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; sokağa çıkma yasağının tam gün olduğu 5 – 6 Aralık tarihlerinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde kısıtlamalar sırasında da vatandaşların alışveriş yapması serbesttir.

A101’ in yaptığı açıklamaya göre; T.C. İçişleri Bakanlığınca yapılan Covid-19 tedbirleri kapsamında 81 ildeki tüm mağazaların çalışma saatleri değişmiştir.

Hafta içi: 10.00-20.00

Hafta sonu: 10.00-17.00

BİM’ in yaptığı açıklamaya göre; T.C İçişleri Bakanlığı tarafınca Covid-19 tedbirleri gereği 81 ildeki mağazaların çalışacakları saatler değişmiştir.  1 Aralık 2020 günü itibariyle çalışma saatleri şöyledir:

Hafta içi: 10.00-20.00

ŞOK’ de yapılan açıklamaya göre; T.C. İçişleri Bakanlığınca koronavirüs tedbirleri gereğince 81 ilde mağazaların çalışma saatleri değişmiştir. Çalışma saatleri:

Hafta içi: 10.00-20.00

Hafta sonu: 10.00- 17.00



Son Güncelleme: 03.12.2020 02:08
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Anahtar Kelimeler:
Sokağa çıkma YasağıA101şokBİM
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