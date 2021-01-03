4B işçi kadrosu nedir? 4B işçi kadrosunda olan işçiler kimlerdir?

Türkiye'de mesleklerini icra eden vatandaşlar sosyal güvencelerden yararlanabilmeleri ve belirli şartları karşılığında emekli olabilmesi için devlet tarafından oluşturulan SGK sistemine ihtiyacı olmaktadır. Meslekle uğraşan vatandaşlar, sosyal güvenlik kurumları bünyesinde çeşitli kurumlarda çalışmalıdır. Kamu Hizmeti Kanununa göre, dört farklı 4A, 4B, 4C ve 4D şeklinde çalışan kategorisi vardır.

4B kadro nedir?

4B grubu eski ve yeni olmak üzere iki tanımı vardır. Yasa değiştikçe tanım da değişir. Önce, 4B grubunun eskiden neyi temsil ettiğini tanımlayalım. 4B grubu, daha önce BAĞ-KUR olarak bilinen gruptur. Başka bir deyişle, bir tür kamu hizmeti sistemine sahip olmayan ve atamayla sürekli olarak bir yerde çalışmayan meslek sahiplerinden oluşmaktadır. Daha detaylı anlatacak olursak; SGK, memurları kapsayan bir güvenlik kurumudur. 4B statüsünde mesleki işle uğraşan kişi, sigorta primi BAĞ-KUR’a ödeyerek güvenliğini sağlamak için kendi adına kurulan sözleşmeli iş veya işlerde çalışmaktadır. Bağımsız bir meslek; esnaf, tüccar, zanaatkar veya serbest meslek sahibi kişi. Bunlar geçmişte 4B statüsünde temsil edilen vatandaşlardır; ancak yasa değişikliğinden sonra bu tanım 4B'yi desteklemek için yeterli olmadı. Halihazırda geçerli olan tanıma gelince; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre kamu sektöründe çalışan vatandaşlar 4A, 4B, 4C ve 4D olmak üzere dört kategoriye ayrılıyor.

4A sahipleri, iş güvencesi olan klasik memurları içerir. Toplu sözleşme hakkına sahipler, ancak grev hakları yoktur.

4B devletin ihtiyacına göre on iki aylık sözleşmeyle alınır. Sözleşmeleri her yıl yenilenmelidir. Çalışma koşulları 4A ile aynı olmakla birlikte özlük hakları bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabidirler. 4B statüsündeki meslekler dahil; öğretmenler, doktorlar, mühendisler, hemşireler, teknisyenler, veznedarlar, ile diyanet işleri başkanlığına bağlı vaiz, kuran öğreticisi ve imam gibi çalışanlardan oluşmaktadır. Yenilenen yasaya göre, 4B üyeleri bu meslek gruplarına mensup vatandaşları içermektedir.

BAĞ-KUR nedir?

4B kadro statüsü nedir?

16 Mayısıs 2006 tarihli kabul olunan 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumuna devredildi. BAĞ-KUR’a prim ödeyen sigortalılar bazı konularda ehemmiyet tanınmıştır. BAĞ-KUR sahibi vatandaşlar, sağlık yardımı, sakatlık, yaşlılık ve ölüm gibi konularda BAĞ-KUR’dan yardım alacak. BAĞ-KUR’un sağladığı güvenlik bunlardan oluşmaktadır. Çalışan vatandaşlar da sigorta primi BAĞ-KUR’a ödeyerek bu güvenceden faydalanabilir.

Yasanın değişimiyle 4B çalışanlarının statüsü kariyer meslek sahipleriyle ilgilidir. Kariyer meslek sahibi olanlar olarak tanımlanan kişilerse; hemşire, mühendis, bekçi gibi mesleklere sahip vatandaşları içeriyor. Bu meslekler dışında taşeronlardan kadrolu çalışanlara geçişte 4B çalışanları her zaman gündemde yer alır. Yukarıda listelenen meslek sahipleri ÖSYM tarafından hazırlanan KPSS sınavına gireceklerdir. ÖSYM tarafından hazırlanan tercih kılavuzu ve KPSS'den aldıkları puanlara göre seçim yaparlar. Tercihe göre yerleştirilen kişiler 4B personeli içerisinde yer almaktadır.

4B sözleşmeli personel kadroya geçebilecek mi?

Kamu sektöründe yaklaşık 3,5 milyon kişi çalışmaktadır, ancak çoğu çalışan memur olmakla birlikte aynı işi yapmalarına rağmen bazıları işçi statüsünde, bazıları sözleşmeli statüdedir. Bu durum kamu sektöründe çalışan 4B sözleşmeli statüsünde olanlar ve diğer statüde bulunanlar üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Bu olumsuz etkiyi ortadan kaldırmak için geçtiğimiz aylarda 4B düzeyinde sözleşmeli personelin kadro grubuna dahil edilmesi önerisi TBMM'ye sunuldu. Kamu sektöründe görev yapan 4B sözleşmeli memur statüsü kazanması için teklifin başlığı "14 Nisan 1965 tarihli ve 657 Sayılı Kamu Hizmeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" dir.

4B kadro kanun teklifi

Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilleri, sözleşmeli personel için 4B Personel Kanununa ilişkin olarak 475 sayılı Kanunun 4. maddesinin B fıkrası ve belediyelerde 5393 sayılı belediye kanunun 49. Madde 3. Fıkrası hükümlerince sözleşmeli olarak istihdam edilecek personellerin, memur kadrosuna atanması için 4B kanun teklifi sunuldu.

4B emekli maaşın hesaplanması

4B emekli maaşının hesaplanması üç tarih arasında farklılık gösterir. Bu tarih ilk olarak 2000'den önceki hesaplamaları içerir. 2000 öncesi yapılan hesaplamalarda, bir yıllık prim son aşamadan itibaren ödenmiş ise primin %70'i maaş olarak ödeniyor. Son adımın ödenmemesi durumunda, önceki seviyeye göre hesaplanacaktır. Başka bir 4B emeklilik hesaplaması 2000-2008'i kapsar. Bunu yapmak için önce kişinin ağırlıklı ortalaması hesaplanmaktadır. 2000-2008 arası toplam prim gün sayısının toplam prim gün sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Ağırlıklı ortalama aylık prim oranıyla çarpıldığında 4B emekli maaşına ulaşırız. 4B personeli için bir diğer maaş hesaplama tarihi de 2008 sonrası dönemdir. Ağırlıklı ortalamayı 2008 sonrası emeklilik oranıyla çarparak 4B emekli maaşı alabilirsiniz. Büyüme oranı ve ortalama tüfek sayısı, ağırlıklı ortalamaları belirler.