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4B Bağkur'a bağlı kişiler malulen emekli nasıl olur? Malulen emekli olma şartları nelerdir?

4B Bağkur'a bağlı bulunan kişilerin engeli bulunması halinde erken emekli olma hakkı bulunmaktadır. Bu kişiler için malulen emekli olma şartları açıklanmıştır.

02 Eylül 2020 Çarşamba 17:58
4B Bağkur'a bağlı kişiler malulen emekli nasıl olur? Malulen emekli olma şartları nelerdir?
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Engeli vatandaşlara ülkemizde erken emekli olma hakkı sunulmaktadır. Malulen emeklilik adı verilen emeklilik hizmetinde 4B Bağkur ile emekli olacak engelli vatandaşların bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Kişinin malulen emekli olabilmesi için %60 ve üzeri engel oranı bulunan sağlık raporu olmalıdır. Ayrıca bu kişilerde aranan şartlar şu şekildedir:

  • En az 10 yıl Bağkurlu olarak çalışmış olmak
  • En az 1800 gün prim ödemesi yapmış olmak
  • Bağkur’a ait prim borcu olmamak
  • Herhangi bir ticari işte aktif olarak bulunmamak

Hangi hastalıklar malulen emeklilik kapsamında yer alıyor?

  • Sara ( Epilepsi )
  • Demans ( Bunama )
  • Beyin Tümörü
  • Kanser
  • Parkinson Sendromu
  • Şirofreni
  • Bipolar Bozukluk
  • Selebral Palsi
  • Multiple Skleroz ( MS )
  • Behçet Hastalığı
  • Anemi
  • Görme Azlığı
  • Kalp Nakli
  • Kalp Yetmezliği
  • Kalp Kapak Hastalıkları
  • Akciğer Nakli
  • Böbrek Nakli
  • Karaciğer Nakli
  • Karaciğer Sirozu
  • Bacak, kol gibi organ kaybı
  • Zeka Gerilikleri
  • Denge bozukluğu ile birlikte işitme kaybı
  • AIDS
  • Verem ( Tüberküloz )
  • Solunum Sistemi Hastalıkları
  • Gastrointestinal Kanamalar
  • Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Bağkur malulen emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

Bağkur’a bağlı olarak erken emekli olmak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Şartları yerine getiren kişilerin başvuruları kabul edilmektedir. Bu nedenle kişiler şartları tamamladıktan sonra SGK müdürlüklerine başvuru gerçekleştirir. Başvuruda kişinin istenilen belgeleri eksiksiz bir şekilde ilgili kuruma teslim etmesi gerekir.

Bağkur malulen emeklilik başvurusunda hangi evraklar gereklidir?

  • Kimlik fotokopisi
  • Sigortalılık belgesi
  • Askerlik durum belgesi
  • Aslı gibidir damgalı sağlık raporu

Bağkur malulen emeklilik hesaplaması nasıl yapılır?

Malulen emekli olacak kişilerin emeklilik zamanları bazı değişkenlere göre farklılık göstermektedir. Kişinin prim günü ödemesi bu hesaplamada önem taşımaktadır. Kişinin devlete yaptığı prim ödemelerinin tutarı da kişinin emekliliğini etkilerken, kişinin hangi sigorta bünyesinde yer aldığına göre de emeklilik durumu hesaplanır.

Sağlık raporu oranlarına göre Bağkur emeklilik durumları nasıldır?

  • %40 ile %49 arası engelli raporu olanların 18 yıl sigortalı olarak çalışması gerekir. Bu kişilerin ödemesi gereken prim günü sayısı 4680’dir.
  • %50 ile %59 arası engelli raporu bulunan kişilerin 18 yıl sigortalı olarak çalışması gerekir. Bu kişilerin ödemesi gereken prim gün sayısı 4320 gündür.
  • %40 ve üzeri engelli raporu bulunan kişiler malulen emekli olma hakkına sahiptir.

Malulen emeklilik sorgulaması nasıl yapılır?

  • E-devlet sistemine giriş yapılır.
  • Sistemde arama bölümüne SSK kapsamında bulunan kişiler 4A malulen emeklilik anahtar kelimelerini yazmalıdır.
  • Sistemde arama bölümüne Bağkur kapsamında bulunan kişiler 4B malulen emeklilik anahtar kelimelerini yazmalıdır.
  • Sistemde arama bölümüne Emekli Sandığı kapsamında bulunan kişiler 4C malulen emeklilik anahtar kelimelerini yazmalıdır.

Malulen emekli maaşı 2020 yılında ne kadardır?


Malulen emeklilik maaşları her yıl düzenli olarak arttırılmaktadır. Kişinin bulunduğu sigorta güvencesi ve prim günü gibi değişkenlere bağlı olan maaşlar şu şekildedir:

  • SSK ve Bağkur malulen emeklisi 850 TL ile 1.000 TL arasında emekli maaşı almaktadır.
  • Tarım Bağkur malulen emeklisi 600 TL ile 800 TL arasında emekli maaşı almaktadır.
  • Emekli Sandığı malulen emeklisi 1.800 TL ile 2.000 TL arasında emekli maaşı almaktadır.

Emekli maaşını etkileyen durumlardan ilki kişinin prim günü sayısıdır. Maaşı etkileyen diğer bir unsur ise sigorta primlerinin yüksek veya düşük olarak yatırılmış olmasıdır.

Malulen emekli maaşı hangi durumlarda kesintiye uğrar?

  • Kişinin engel durumunun geçmesi halinde kişiye verilen emekli maaşı verilmemeye başlar.
  • Haksız olarak maaş alan kişiler aldıkları maaşları ödemek zorundadır.
  • Emekli olan kişi tekrar sigorta güvencesi ile çalışmaya başlaması halinde malul maaşı kesilir.
  • Kişinin engel oranı %60’dan aza düştüğü kesinleşirse maaşı kesilir.

Malulen emeklilik maaşı için hangi kurumlara başvuruda bulunulabilir?

  • Adrese göre en yakın SGK Müdürlüklerine
  • Çalışılan iş yerinin bağlı olduğu SGK Müdürlüklerine
  • Kamu kurumunda çalışan kişiler bulundukları kuruma başvuru gerçekleştirir.

Malulen emekli olabilmek için hangi kurumlardan sağlık raporu alınabilir?

  • Devlet hastaneleri
  • Eğitim ve araştırma hastaneleri
  • Üniversite hastaneleri

Malulen emeklilik maaşı ne kadar süre ile verilir?

  • Kişi kanser hastası ise bu maaştan 18 ay yararlanabilir.
  • Kişi kemik iliği nakli yaşamışsa 1 yıl bu maaştan yararlanabilir.
  • Kişi kan kanseri ise bu maaştan 2 yıl yararlanabilir.
  • Kişi verem hastası ise bu maaştan 2 yıl yararlanabilir.

Bağkur malulen emeklilik kontrol muayenesi nedir?

Malulen emekli olacak kişinin engel oranı tedavi ile geçebiliyorsa, kişi SGK tarafından tedavi sürecine alınır. Kişinin tedavi sürecini takip eden SGK, bu duruma bağlı olarak kişiye emekli maaşı verip vermeyeceğine karar verir.

Kişiler %60 ve üzeri engel oranı ile malulen emekli maaşı almaya başlarken kişinin tedavi olması halinde engel oranı düşmesi ile birlikte kişiye verilen emekli maaşı kesilebilmektedir. Eğer kişi tedavi olabiliyorsa tedavi olması şarttır.



Son Güncelleme: 02.09.2020 17:58
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Anahtar Kelimeler:
Malulen Emeklilik4B Bağkur
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