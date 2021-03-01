4A - 4B - 4C SGK emeklilik tarihi sorgulama, prim gün sayısı kaç? SGK emekli sandığından nasıl emekli olunur?

1 yıl 365 gün olarak planlanmayan emeklilik süreleri her ay 30 tam gün olarak hesaplanmıştır. SGK emeklilik süreleri ise 1 yıl 360 gün olarak belirtilmiştir. Vatandaşın çalışmış olduğu statü, maaşı ve sosyal olanaklarına göre değişiklik gösteren emeklilik yaşı 4A-4B- 4C olarak gruplandırılmıştır. Emeklilik tarihi sorgulama ve prim gün sayısının kaç olduğunu merak eden vatandaşlar aramalara koyuldu.

SGK emeklilik tarihi nasıl öğrenilir?

SGK emeklilik tarihini öğrenmek için öncelikle e-devlet sitesine girerek T.C numarası ve şifre bilgilerinizi girerek ayrıntılı bakabilirsiniz. Gerekli bilgilerin girilmesinin ardından prim gün sayısı belirlenerek emelli yaş ve süresi hakkında direk bilgileri görebilirsiniz.

SGK emekli olmak için prim gün sayısı nasıl hesaplanır?

4A ne zaman emekli olabilir?

Emekli olan birey öncelikle prim gün sayısını öğrenmek için statü ve sosyal güvenlik sistemine dahil olunan kuruma göre değişiklik göstermektedir. Sosyal hakları ya da mesleğine göre değişiklik gösteren prim sayısı daha çok kişiye özel olarak belirlenmektedir. SGK emeklilik yaşının doldurulması ve primli gün sayısı işlemlerini 4A, 4B, 4C olarak adlandırılmış olup belirlenen sigorta sistemine göre ödeme yapılmaktadır.

Eski adı ile SSK’lı ne zaman emekli olacağı bilgisine ulaşmak için SGK resmi intenet sitesine girerek öğrenebilirsiniz. Gerekli bilgilerin girilmesi ardından ne zaman emekli olabileceğinizi görebilirsiniz. İstenilen bilgileri doldurduktan sonra hangi yıl emekli olacağınızı görme şansınız bulunmaktadır. Ayrıca SGK bağlı olduğu şubeye başvurarak doğru bilgiler elde edebilirsiniz.

4B eski adıyla Bağkurlu ne zaman emekli olabilir?

Bağkurlu olan vatandaşlar emeklilik yaşını öğrenmek için öncelikle primli gün sayısını belirlemesi gerekmektedir. SGK’nın kendi resmi intenet sitesine girerek gerekli bilgilerin ardından öğrenebilirsiniz.

4C eski adıyla emekli sandığı ne zaman emekli olur?

Eski adıyla emekli sandığından emekli olacak vatandaşlartıklayarak gerekli bilgilerin girilmesinin ardından 4C kapsamında ne zaman emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz.