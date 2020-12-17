Erken emeklilik her çalışanın hayalidir. Emekli olmak isteyen vatandaşlar, SGK uzmanlarına sorularını yönelterek büyük bir sorun haline gelen yaş koşulunu sağlamayı bekliyor. Bu kapsamda SGK Uzmanı Ekrem Sarısu, kendisine yönetilen sorulara yanıt vererek emeklilik hakkının ne zaman sağlanacağı hakkında bilgi verdi.

48 yaşında emeklilik doğru mu?

SGK Uzmanı Sarısu, Bağkur’dan sonra SSK’ya 1260 gün prim ödemesi bulunanların SSK’dan emekli olmak için; 20 sene sigorta süresi, 5525 gün prim ve 48 yaş koşullarını karşılaması gerektiğini söyledi. Bunun yanında primin yeterli olduğunda bundan sonrasında prim ödenmese bile 48 yaşının doldurulduğu tarihte emekli olunabileceğinin bilgisini verdi.

Emeklilik için yaş şartı ne durumda?

Hizmet yılını dolduran memurlar ve işçiler emeklilik için yaş şartını bekliyorlar. Yaş şartını karşılamadan emekli maaşı ve ikramiyesi verilmiyor. Bunun yanında devlet memurlarının aylık alabilecek şekilde emekli olmaları için gerekli prim ödeme gün sayısını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Üç koşulu yerine getirdiği tarihe göre erkeklerin emeklilik yaşı:

22.05.2002 öncesi: 55 yaş

24.05.2002 / 23.05.2005: 56 yaş

24.05.2005 / 23.05.2008: 57 yaş

24.05.2008 / 23.05.2011: 58 yaş

24.05.2011 / 23.05.2014: 59 yaş

24.05.2014 sonrası: 60 yaş

Kadınlarda emeklilik yaşı:

23.05.2002: 50 yaş

24.05.2002 / 23.05.2005: 52 yaş

24.05.2005 / 23.05.2008: 54 yaş

24.05.2008 / 23.05.2011: 56 yaş

24.05.2011 sonrası: 58 yaş