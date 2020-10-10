400 bekçi alımı başvuru şartları belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden bekçi alımlarıyla ilgili beklenen açıklama geldi. Müdürlükten yapılan açıklamada bekçi alımları için ilan açıldığı belirtildi. EGM yeni yaptığı açıklamada 400 bekçi personeli alımı yapılacağını belirtti. Bekçi alımlarında uygulanacak olan şartlar da belli oldu.

400 Bekçi Alımı Şartları

Emniyet Genel Müdürlüğü 400 bekçi alımı için adaylardan isteyen nitelikleri açıkladı. Bekçi alımına başvuru yapacak kişilerin aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

- Türk vatandaşı olmak

- Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak

- Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması

- Başvuru yapılan ilde yaşanıyor olunması

- Bekçi olmak için engelin bulunmaması

- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine uygun olmak

- Adayların gireceği sınavlarda başarılı olması

Bekçi Alımları Hangi İller İçin Yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan yeni bekçi alımı ilanına göre adaylar İstanbul’da görevlendirilecek. İstanbul’da yaşamayan kişilerin başvuruları alınmayacak. Adaylar KPSS puanına bakılmaksızın kurumun yaptığı sınavlar sonucunda İstanbul’da görevlendirilecek.

Bekçilerin Görevleri

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan bekçilerin pek çok görevi bulunmaktadır. Bekçilerin görevleri polislerle hemen hemen aynıdır. Bekçilerin genel görevleri şu şekildedir:

- Kişilerin can, mal ve ırz güvenliklerini sağlamak

- Suç işlendiğinde sanıkları yakalamak

- Kamu düzen ve güvenini bozacak faaliyetlere karşı önleyici tedbirler uygulamak

- Adli kollukla ilgili vakalarda delillerin kaybolmasını engellemek

- Uyuşturucu maddeler yapılan, satılan veya kullanılan yerleri önlemek

- Kumar oynana genel ve herkese açık yerleri diğer kolluk kuvvetlerine bildirmek

- Fuhuş olaylarını diğer kolluk kuvvetlerine bildirmek

- Yangın, deprem, su baskını gibi doğal afet ve tehlikeleri görevlilere bildirmek

- Görev esnasında gördükleri, işittikleri veya şüpheli olduğunu tespit ettikleri kişileri kolluk kuvvetlerine bildirmek

- Doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın ya da afet gibi önemli ve acele hallerde, yapılacak yardımlara destek olmak,

- Bulaşıcı hastalık veya salgınlarda ilgili birime bildiri vermek