40 yaş altı öğretmenler için aşı randevuları açıldı

Sağlık Bakanlığı e nabız sistemi üzerinden 40 yaş altı öğretmenlere koronavirüs aşı randevuları verilmeye başlandı.
Bakanlık kadrolarında görevli yapan tüm öğretmenler e-nabız sistemi üzerinden giriş yaparak biontech yada sivonac aşıları için randevu alabilmektedir.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada 7 Haziran 2021 tarihinden itibaren 40 yaş altında tüm öğretmenlerin aşılanacağını duyurmuştu..
Bakanlığın bu uygulamasıyla birlikte tüm öğretmenler aşı için randevu alabilecekler.
Son Güncelleme: 06.06.2021 13:08