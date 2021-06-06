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40 yaş altı öğretmenler için aşı randevuları açıldı

Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemi üzerinden 40 yaş altı öğretmenlere aşı randevuları verilmeye başlandı. Son uygulama ile Bakanlık kadrolarında görev yapan tüm öğretmenler biontech ve sivonac aşısı için randevu alabilecekler.

06 Haziran 2021 Pazar 13:08
40 yaş altı öğretmenler için aşı randevuları açıldı
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Sağlık Bakanlığı e nabız sistemi üzerinden 40 yaş altı öğretmenlere koronavirüs aşı randevuları verilmeye başlandı.

Bakanlık kadrolarında görevli yapan tüm öğretmenler e-nabız sistemi üzerinden giriş yaparak biontech yada sivonac aşıları için randevu alabilmektedir.

40 yaş üzerindeki öğretmenler için ise daha önceden koronavirüs aşı randevusu verilmekteydi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son açıklamasından 813 bin eğitim çalışanın aşılanmasına imkan tanıdıklarını duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada 7 Haziran 2021 tarihinden itibaren 40 yaş altında tüm öğretmenlerin aşılanacağını duyurmuştu..

Bakanlığın bu uygulamasıyla birlikte tüm öğretmenler aşı için randevu alabilecekler.

Korona virüs aşı randevusu için tıklayın


Son Güncelleme: 06.06.2021 13:08
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Anahtar Kelimeler:
E NazıbRandevu
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