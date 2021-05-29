40 gündür kayıp olan kadını erkek arkadaşı öldürmüş

Kadına şiddet olaylarının sonu gelmek bilmiyor. 40 gün önce Sivas Gürün'de ortalıktan kaybolan ve hakkında arama çalışmaları başlatılan Fatma Öz'ün erkek arkadaşı tarafından katlediği ortaya çıktı.

Gürün ilçesinde yaşayan ve eşinden bir süre önce boşanan Fatma Öz 20 Nisan tarihinde kayıplara karıştı. Öz'ü ailesi kendisine ulaşamayınca polis başvurmasıyla Öz hakkında arama çalışmaları başlatıldı. Olayı soruşturan polis aynı ilçede esnaflık yapan Bahri M. ile Fatma Öz'ün ilişkisi olduğu iddiaların değerlendirdi ve gerekli teknik takibe başlandı.

Ailesi bulunması için programa çıktı

Öte yandan Fatma Öz'ü arama çalışmaları devam ederken, Öz'ün ailesi Fatma Öz'ün bulunması için bir televizyon programına çıktı. Öz ile ilişkisi bulunduğu ileri sürülen Bahri M. de programa katıldı.

Önce öldürüp, sonra gömmüş

Soruşturmasını sürdüren polis Bahri M.'nin hastanede intihar etmeye kalkmasıyla birlikte Bahri M.'yi tekrardan sorguya aldı ve Bahri M. Fatma Öz'ü silahla öldürdüğünü, sonrada gömdüğünü anlattı.

Bahri M.'nin ifadesi doğrultusunda belirlenen yerde arama yapan ekipler talihsiz kadının cansız bedenini buldu.