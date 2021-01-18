4 yaşındaki Emir Seyit, kalbine yenik düştü

Üzücü olay bugün Deniz Çameli ilçesinde yaşandı.

Muğla Ortaca'da hayatını sürdüren Ata ailesi hafta sonu tatilini 4 yaşındaki oğuları Emir Seyit Ata'yı yanına alarak Denizli Çameli ilçesinde ki dede evine geldi.

Küçük Emir haftasonu dedesinin evinde aniden rahatsızlanınca durum hemen 112 sağlık personeline bildirildi. Eve hemen gelen 112 sağlık personeli küçük 4 yaşındaki Emir Seyit Ata'ya ilk müdahaleyi yaparak devlet hastanesine kaldırdı.

Hastanede hemen tedavi altına alınan Emir Seyit, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.Doğuştan kalp yetmezliği hastalığı olduğu aktarılan küçük Emir'in kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Küçük çocuğun cansız bedeni yarın memleketinde toprağa verilecek. Acı haberi alan aile yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.