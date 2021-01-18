4 yaşındaki Emir Seyit, kalbine yenik düştü

Üzücü olay bugün Deniz Çameli ilçesinde yaşandı.
Muğla Ortaca'da hayatını sürdüren Ata ailesi hafta sonu tatilini 4 yaşındaki oğuları Emir Seyit Ata'yı yanına alarak Denizli Çameli ilçesinde ki dede evine geldi.
Küçük Emir haftasonu dedesinin evinde aniden rahatsızlanınca durum hemen 112 sağlık personeline bildirildi. Eve hemen gelen 112 sağlık personeli küçük 4 yaşındaki Emir Seyit Ata'ya ilk müdahaleyi yaparak devlet hastanesine kaldırdı.
Küçük çocuğun cansız bedeni yarın memleketinde toprağa verilecek. Acı haberi alan aile yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.
Son Güncelleme: 18.01.2021 01:40