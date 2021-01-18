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4 yaşındaki Emir Seyit, kalbine yenik düştü

Denizli Çameli'nde yaşayan ve doğuştan kalp yetmezliği bulunan 4 yaşındaki Emir Seyit Ata geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

18 Ocak 2021 Pazartesi 01:40
4 yaşındaki Emir Seyit, kalbine yenik düştü
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Üzücü olay bugün Deniz Çameli ilçesinde yaşandı.

Muğla Ortaca'da hayatını sürdüren Ata ailesi hafta sonu tatilini 4 yaşındaki oğuları  Emir Seyit Ata'yı yanına alarak  Denizli Çameli ilçesinde ki dede evine geldi. 

Küçük Emir haftasonu dedesinin evinde aniden rahatsızlanınca durum hemen 112 sağlık personeline bildirildi. Eve hemen gelen 112 sağlık personeli küçük 4 yaşındaki Emir Seyit Ata'ya ilk müdahaleyi yaparak devlet hastanesine kaldırdı.

Hastanede hemen tedavi altına alınan Emir Seyit, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.Doğuştan kalp yetmezliği hastalığı olduğu aktarılan küçük Emir'in kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Küçük çocuğun cansız bedeni yarın memleketinde toprağa verilecek. Acı haberi alan aile yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.

 



Son Güncelleme: 18.01.2021 01:40
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Anahtar Kelimeler:
Denizli çameliEmir Seyit Ata
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