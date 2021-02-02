4 yaşındaki çocuk derede oyun oynarken akıntıya kapıldı! Ailesi sinir krizi geçirdi

Üzücü olay bugün öğlen saatlerinde İstanbul Anavutköy'de yaşandı.

Gelen haberlere göre ilçede yaşayan Özkaraca ailesinin küçük oğlu Musa Özkaraca evlerinin yakınlarında bulunan dereye arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamak için gitti. Arkadaşlarıyla birlikte derenin kenarında oyun oynayan Özkaraca bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybedip derenin içine düştü. Çığlık atan çocuğu imdadına dere kenarında bulunan çiftçi Hayriye Ergün koştu.

DEREDEN BAYGIN ÇIKARILDI

4 yaşındaki çocuğun suya kapıldığını gören Ergün hemen bağırarak çevreden yardım istedi. Bu esnada bölgede bu Atıf Akkol isimli vatandaş dereye girdi ve talihsiz çocuğu baygın halde çıkardı. Dereden çıkarılan çocuk hemen en yakın devlet hastanesine kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Buradaki ilk müdahalesii yapılan4 yaşındaki çocuk, Başahşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen çocuğun yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.