4 milyonluk TL'lik lüks otomobil kısıtlama saatinde ortalığı savaş alanına çevirdi

Antalya Konyaaltı İlçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda kısıtlama saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinden şehir merkezi istikametine seyir halindeki bulunan 4 milyon TL'lik Ferrari marka otomobil aşırı hızlı olması ve yerin kaygan olması sebebiyle yoldan çıktı. Aşırı hızlı olan araç refüjdeki ağaca çarparak ancak durabildi.

Yaşanan kazaya şahit olan vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri intikal etti. Yaşanan kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi itfaiye yardımıyla araçtan kurtarıldı. Yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra en yakın hastaneye kaldırıldılar. Hurdaya dönen aracın dağılan parçaları toplandıktan sonra araç çekici yardımıyla çekildi.