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4 gündür ulaşılamayan kişi iş yerinde ölü bulundu

Sakarya'da telefon tamiri dükkanı işleten kendisinden 4 gündür haber alınamayan Bilal Bakkaloğlu iş yerinde ölü olarak bulundu.

05 Nisan 2021 Pazartesi 19:23
4 gündür ulaşılamayan kişi iş yerinde ölü bulundu
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Üzücü olay Sakarya Adapazarı'da bir telefon dükkanında yaşandı.

İlçede yaşayan ve telefon tamir dükkanı işleten Bilal Bakkaloğlu'nun iş yerine bir kişi telefonunun tamir edilmesi için bıraktı.

Telefonunu Bakkaloğlu'nun dükkanı bırakan kişi bir kaç gün üst üste telefonun akıbetini öğrenmek için Bakkaloğlu'nun dükkanına gitti ancak kapıyı açan olmayınca, vatandaş durumdan şüphe etti ve polise ihbarda bulundu.

Harekete geçen ekipler  Bilal Bakkaloğlu'nun telefoncu dükkanına geldi ve kapının açılmaması üzerine çilingir yardmıyla içeriye girdi. Kapının açılmasıyla birlikte  Bilal Bakkaloğlu ekipler tarafından yerde hareketsiz şekilde bulundu. 

iş yerinde ölü bulundu

Olay yerine gelen 112 sağlık personeli yaptığı incelemede Bilal Bakkaloğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan inceleme sonrasında Bakkaloğlu'nun  cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, polis ekipleri olay yeri inceleme yaptı.



Son Güncelleme: 05.04.2021 19:23
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Anahtar Kelimeler:
SakaryaAdapazarı
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