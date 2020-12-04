4 Aralık Cuma Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Sokağa Çıkma Yasağının Saatleri Belli Mi? Yasak Saat Kaçta Başlıyor?

Koronavirüs sebebi ile getirilen kısıtlamalar biraz daha sıkılaştırıldı. Artan vakaların önüne geçmek amacıyla sokağa çıkma yasağı artık haftanın her günü belirli saatler arasında ve bütün hafta sonunu kapsayacak şekilde ayarlandı. Buna göre hafta içleri akşam 21.00’den sabah 05.00’e kadar uygulanan yasak, hafta sonları saat kaçta oluyor? Bu akşamdan itibaren yasak başlıyor mu? Cuma günleri saat kaçta başlıyor?

Vatandaşın merak ettiği yasak saatleri, hangi yaş aralığının dışarı çıkabileceği gibi soruların yanıtlarını sizler için topladık..

Sokağa Çıkma Yasağı Ne Zaman?

Sokağa çıkma yasakları hafta içi ve hafta sonu değişiklik göstermektedir. Hafta içleri 21.00’den 05.00 arasını kapsayan sokağa çıkma yasağı, hafta sonları Cuma günleri 21.00 ile pazartesi günleri 05.00’e kadar devam edecek, işlenecektir.

Peki 4 Aralık Cuma Günü Yasak Var Mı?

Hafta içi her gün saat 21.00 ile 05.00 arasında genele olarak sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Hafta sonlarında ise cuma akşamları 21.00’den pazartesi sabahları 05.00’e kadar kesinti olmadan devam edecektir.

4 Aralık 2020 Cuma günü akşam saat 21.00’de sokağa çıkma yasağı başlayacaktır. Tüm hafta sonu boyunca geçerli olan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması pazartesi günü 05.00’de sona erecektir.