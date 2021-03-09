İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk grubu belirlendi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk...
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...

4 araca çarptıktan sonra kendini tüfekle vurarak öldürdü

Samsun'da yaşanan olayda Ersin Kermen isimli sürücü önce aracıyla ışıklarda duran 4 araca çarptı ve sonrada silahla kendini vurarak öldürdü.

09 Mart 2021 Salı 20:46
4 araca çarptıktan sonra kendini tüfekle vurarak öldürdü
Takip Et:

Dehşet veren olay bugün Samsun Terme ilçesinde yaşandı.

Ersin Kemen isimli sürücünün kullandığı minibüs yolda seyir halindeyken,  31 yaşındaki sürücü Kemen ışıklarda duran 3 taksi ve kamyona çarptı.

KAZADAN YARALI KURTULDU

Çarpışmanın etkisiyle yolda savrulan minibüs kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada yara alan sürücü Kemen araç içinden çıkarak yanında taşıdığı tüfekle sağa sola ateş açtı.

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi ve kriz geçiren sürücüyü silahını bırakması için ikna etmeye çalıştı.

SİLAHLA KENDİNİ VURARAK ÖLDÜRDÜ

Polisinde olay yerine gelmesiyle ekiplere silah doğrultan sürücü Kemen, polisin ikna çabalarına rağmen pompalı silahla kendini vurarak öldürdü.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

 

Polis ekipleri olay sonrası bölgeyi abluka altına alarak olay yeri inceleme çalışmalarını tamamladı. Ersin Kermen'in cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Son Güncelleme: 09.03.2021 20:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SamsunIntiharKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
​2021 yılı hac ve umre ibadeti yapılacak mı? 2021 yılı hac ibadeti yapılacak mı?
​2021 yılı hac ve umre ibadeti yapılacak mı? 2021 yılı hac ibadeti yapılacak mı?
İzmir Narlıdere metro hattı inşaatı ne zaman açılacak? Narlıdere metro güzergahı ve durakları nerelerde olacak?
İzmir Narlıdere metro hattı inşaatı ne zaman açılacak? Narlıdere metro güzergahı ve durakları nerelerde olacak?
SGK hizmet dökümündeki K – Ş – S harfleri anlamları nedir?
SGK hizmet dökümündeki K – Ş – S harfleri anlamları nedir?
A101 18 Mart – 25 Mart 2021 aktüel indirimli ürünler kataloğu
A101 18 Mart – 25 Mart 2021 aktüel indirimli ürünler kataloğu
Şiddete uğrayan kadın ne yapmalı? Psikolojik şiddete karşı kadın ne yapmalı?
Şiddete uğrayan kadın ne yapmalı? Psikolojik şiddete karşı kadın ne yapmalı?
A101 Borosilikat cam cezve özellikleri
A101 Borosilikat cam cezve özellikleri

Popüler Haberler

Chiliz (CHZ) coin nedir? CHZ coin neden yükseliyor?
Ramo yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmıyor? Show TV Ramo 12 Mart Cuma neden yayın akışında yok, ne zaman yayınlanacak?
Dimitris Pelkas sağlık durumu nasıl, ne zaman takıma katılacak?
Savaşçı yeni sezon ne zaman başlayacak? Fox TV 2021 Savaşçı yeni sezon oyuncuları
​2021 yılı hac ve umre ibadeti yapılacak mı? 2021 yılı hac ibadeti yapılacak mı?
İzmir Narlıdere metro hattı inşaatı ne zaman açılacak? Narlıdere metro güzergahı ve durakları nerelerde olacak?
SGK hizmet dökümündeki K – Ş – S harfleri anlamları nedir?
Gelinim Mutfakta tavuklu parmak kebabı nasıl yapılır? Tavuklu parmak kebabı malzemeleri ve yapılışı
Asgari ücret ne zaman vergi dilimine girer? 2021 Asgari ücretten ne kadar vergi kesiliyor?
Masumlar Apartmanı Safiye neden sürekli temizlik yapıyor? Safiye'nin hastalığı ne? Obsesif kompulsif bozukluk nedir?
Alev Alev dizisi Tomris kimdir? Zuhal Olcay yaşı ve oynadığı diziler
Beyaz TV' Seda Akgül Söylemezsem Olmaz'da neden yok, neden ayrıldı?
Elazığ hangi renk grubunda? Elazığ'da sokağa çıkma yasakları devam edecek mi?
Sefirin Kızı Kahraman Boz kimdir? Bülent Şakrak rol aldığı yapımlar
Şokta hafta sonu 7-10 Mart 2020 kampanyalı indirimli ürünler kataloğu
Menajerimi Ara dizisindeki Emir karakteri Kimdir? Burak Tozkoparan dizideki rolü ve hayatı
Masumlar Apartmanı dizisi Gamze (Gökçe Aydın) kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisindeki Esra karakteri kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?
Miraç ne demek? Miraç Kandili anlamı ve önemi nedir?
120 ay vadeli kentsel dönüşüm kredisi nasıl alınır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.