4 araca çarptıktan sonra kendini tüfekle vurarak öldürdü

Dehşet veren olay bugün Samsun Terme ilçesinde yaşandı.

Ersin Kemen isimli sürücünün kullandığı minibüs yolda seyir halindeyken, 31 yaşındaki sürücü Kemen ışıklarda duran 3 taksi ve kamyona çarptı.

KAZADAN YARALI KURTULDU

Çarpışmanın etkisiyle yolda savrulan minibüs kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada yara alan sürücü Kemen araç içinden çıkarak yanında taşıdığı tüfekle sağa sola ateş açtı.

SİLAHLA KENDİNİ VURARAK ÖLDÜRDÜ

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi ve kriz geçiren sürücüyü silahını bırakması için ikna etmeye çalıştı.

Polisinde olay yerine gelmesiyle ekiplere silah doğrultan sürücü Kemen, polisin ikna çabalarına rağmen pompalı silahla kendini vurarak öldürdü.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Polis ekipleri olay sonrası bölgeyi abluka altına alarak olay yeri inceleme çalışmalarını tamamladı. Ersin Kermen'in cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.