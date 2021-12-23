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3D kaş yapım ücretleri ne kadar?

Son günlerde 3D kaş yapım işlemleri kadınlar tarafından oldukça tercih ediliyor. En çok gündemde olan işlemler arasında yer alan 3D kaş yapım işleminin ücretiyse merak ediliyor. Peki, 3D kaş yapım ücretleri ne kadar? İşte tüm detaylar…

23 Aralık 2021 Perşembe 08:22
3D kaş yapım ücretleri ne kadar?
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Microblading yani 3D kıl tekniği sayesinde kaşlarınızı yeni bir görünümle buluşturabilirsiniz. Peki, 3D kaş yapım ücretleri ne kadar? İşte cevabı…

3D kaş tekniğinin dayanıklılık süresi

Kaş tasarım işlemi iki ile üç yıl gibi bir sürede kalıcılık gösteriyor. Cildin tipi, kişi yaşı, yapılan teknik işlemine göre dayanıklılık süresi değişiklik gösteriyor. Bu tekniğin ön önemli özelliğiyse doğallığı bozmadan işlem yapılıyor olmasıdır.

3D kaş yapım ücretleri

3D kaş yapım ücretleri ortalama olarak 500 – 1500 TL arasında değişiyor. Daha lüks olan yerlerdeyse bu fiyat 750 – 2500 TL arasında değişiyor. Ancak, kişinin lokasyonu, gidilecek merkez ile yapılacak tekniklere göre fiyatlarda değişiklikler olabiliyor.

Güncel microblading ücretleri

Microblading ücretleri 500 – 2000 TL arasında değişiklik gösteriyor. Uzman ve akademik eğitim almış estetisyenlere yaptırılan işlemlerin fiyatlarıysa 1000 – 2000 TL arasında değişiyor.

İstanbul Microblading ücretleri

Bu işlemin ücretleri şehirlere göre değişiyor. İstanbul’daysa gideceğiniz klinikle güzellik merkezine göre fiyatlar değişiklik gösteriyor. İstanbul’daki ortalama fiyat 750 – 1250 TL arasında. Daha lüks yerlerdeki fiyatlarsa 1000 – 2750 TL arasında değişiyor.

İzmir Microblading ücretleri

İzmir’de bu işlem için ödenecek tutar ortalama 500 – 950 TL arasında oluyor. Daha lüks yerlerde yapılan işlemlerin ücretiyse 900 TL’den başlıyor ve artış gösteriyor.

Bursa Microblading ücretleri

Bursa’da bu işlem için ödenecek tutar ortalama 500 – 700 TL aralığında oluyor. Daha profesyonel yerlerde yapılan işlemlerin ücretleriyse genel olarak 1500 TL’den başlıyor.

Ankara Microblading ücretleri

Ankara’da bu işlem için ödenecek tutar 1000 – 1500 TL aralığında değişiyor. Daha profesyonel yerlerde yapılan işlemlerin ücretleriyse 1200 – 2000 TL aralığında oluyor.  Kaş kontör işlemi yaptırmak için ödenecek tutar ise 400 – 975 TL aralığında oluyor.

Kalıcı kaş yapım ücretleri (Güncel)

Kalıcı kaş yapım işlemleri güzellik salonu, kullanılan malzeme, bulunulan yerin lokasyonu gibi özelliklere göre değişiyor. Ancak ortalama fiyat 250 – 2000 TL arasında oluyor.

Kıl tekniği kaş ücretleri (Güncel)

Bu uygulamanın ücreti güzellik salonlarında 250 – 900 TL aralığında oluyor. Estetisyen, uzman doktor ve akademik eğitimini alan kişilerce yapılan uygulamaların fiyatlarıysa 1200 – 2000 TL aralığında değişiyor.

Hastanelerde yapılan bu uygulamalarda 600 – 1000 TL aralığında ücret alınıyor. Ancak tüm hastanelerde bu işlem yapılmıyor. Ve fiyatlar yaşadığınız şehre göre değişiklik gösteriyor.

Güncel kaş çizim ücretleri

Kaş çizim ücretleri kaş tekniğine göre değişiyor. Microblading ücretleri 1000 – 15000 TL aralığında olurken, mikropigmentayon ücretleriyse 1200 – 1500 TL aralığında değişiyor.


Son Güncelleme: 23.12.2021 08:22
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3d Kaş Yapımı3d Kaş Yapım ücretleri
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