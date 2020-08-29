39 Burda AVM, 10 günlük büyük indirim çadırı açılıyor

Normalleşme süreci ile birlikte açılan AVM’lerde birbirinden farklı indirimlere başladı. Müşterileri AVM’lere çekmeyi hedefleyen AVM mağazaları, yapılan indirimlerin yanı sıra etkinlikler ile birlikte müşterilerinin dikkatini çekmeye çalışıyor.
28 Ağustos tarihinde başlayacak indirim günleri 6 Eylül tarihine kadar sürecek. Bu süre zarfında indirim çadırı kuracak olan 39 Burda AVM, müşterilerine sosyal mesafe kurallarına uygun hizmet verecek. Otopark alanında kurulacak çadır ile birlikte kampanyalarını müşterilerine sunacak AVM, çeşitli etkinlikler ile de müşterilerinin eğlenmesini sağlayacak.
Son Güncelleme: 29.08.2020 15:04