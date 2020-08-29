39 Burda AVM, 10 günlük büyük indirim çadırı açılıyor

Normalleşme süreci ile birlikte açılan AVM’lerde birbirinden farklı indirimlere başladı. Müşterileri AVM’lere çekmeyi hedefleyen AVM mağazaları, yapılan indirimlerin yanı sıra etkinlikler ile birlikte müşterilerinin dikkatini çekmeye çalışıyor.

Lüleburgaz’da bulunan’de bu AVM’lerden biri oldu. Kırklareli’nin en çok tercih edilen AVM’si olan 39 Burda AVM’de, büyük bir indirim çadırı kuruluyor. 10 gün sürecek indirim günlerinde Kırklarelililer birbirinden farklı üründe indirime sahip olacak.

28 Ağustos tarihinde başlayacak indirim günleri 6 Eylül tarihine kadar sürecek. Bu süre zarfında indirim çadırı kuracak olan 39 Burda AVM, müşterilerine sosyal mesafe kurallarına uygun hizmet verecek. Otopark alanında kurulacak çadır ile birlikte kampanyalarını müşterilerine sunacak AVM, çeşitli etkinlikler ile de müşterilerinin eğlenmesini sağlayacak.