İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve...
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...

39 Burda AVM, 10 günlük büyük indirim çadırı açılıyor

Kırklareli'de bulunan 39 Burda AVM 10 gün sürecek bir indirim çadırı açıyor. Müşterileri için kampanya ve etkinlikler düzenleyen AVM, müşterilerine birbirinden avantajlı ürünleri sunacak.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:04
39 Burda AVM, 10 günlük büyük indirim çadırı açılıyor
Takip Et:

Normalleşme süreci ile birlikte açılan AVM’lerde birbirinden farklı indirimlere başladı. Müşterileri AVM’lere çekmeyi hedefleyen AVM mağazaları, yapılan indirimlerin yanı sıra etkinlikler ile birlikte müşterilerinin dikkatini çekmeye çalışıyor.


Kırklareli Lüleburgaz’da bulunan 39 Burda AVM’de bu AVM’lerden biri oldu. Kırklareli’nin en çok tercih edilen AVM’si olan 39 Burda AVM’de, büyük bir indirim çadırı kuruluyor. 10 gün sürecek indirim günlerinde Kırklarelililer birbirinden farklı üründe indirime sahip olacak.

28 Ağustos tarihinde başlayacak indirim günleri 6 Eylül tarihine kadar sürecek. Bu süre zarfında indirim çadırı kuracak olan 39 Burda AVM, müşterilerine sosyal mesafe kurallarına uygun hizmet verecek. Otopark alanında kurulacak çadır ile birlikte kampanyalarını müşterilerine sunacak AVM, çeşitli etkinlikler ile de müşterilerinin eğlenmesini sağlayacak.



Son Güncelleme: 29.08.2020 15:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
39 Burda AVMKırklareli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronaya yeni önlem! HES kodu olmadan kamu binalarına girilemeyecek!
Koronaya yeni önlem! HES kodu olmadan kamu binalarına girilemeyecek!
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Protez bacağından uyuşturucu çıktı
Protez bacağından uyuşturucu çıktı
BİM aktüel ürünler kataloğu 28 Ağustos indirimleri belli oldu
BİM aktüel ürünler kataloğu 28 Ağustos indirimleri belli oldu
Ankara'da korkunç görüntüler! Boş arazide birçok ölü hayvan bulundu
Ankara'da korkunç görüntüler! Boş arazide birçok ölü hayvan bulundu
Emeklilikte Finlandiya Modeli Nedir? Kısmi Erken Yaşlılık Emekliliği
Emeklilikte Finlandiya Modeli Nedir? Kısmi Erken Yaşlılık Emekliliği

Popüler Haberler

39 Burda AVM, 10 günlük büyük indirim çadırı açılıyor
Çukur’dan ayrılan Azer Alevlerin Ardından dizisinde oynayacak! İşte Cihangir Ceyhan'ın yeni dizisi
Yasak Elma Haktan Zavlak kimdir? Haktan Zavlak'ın rol aldığı yapımlar
Tozkoparan yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
Niloya hangi kanalda yayınlanıyor? Niloya şarkıları aç
Star Tv İyi Günde Kötü Günde dizisi ne zaman başlayacak? İyi Günde Kötü Günde fragmanı, konusu, oyuncuları ve karakterleri
Aşure günü mesajları! WhatsApp resimli ve kısa uzun aşure günü tebrik mesajları
542 542 00 54 numarası kime ait? 542 542 00 54 neden arıyor?
Rüyada tekneye bindiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada tekneye bindiğini görmek anlamı, tabiri nedir?
Tövbeler Olsun Oyuncu Kıyafetleri
La Casa De Papel 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Netflix 3. Sezon Tarihini Açıkladı!
Sigaraya yapılacak zam tarihi netleşti! Zamlı sigara fiyatları ve zam gelen sigara markaları!
Murat Çorak kimdir? Yeniden Sarılırız şarkısı ve videosu ile Fahrettin Koca'dan teşekkürü kaptı!
Bankalarda işe personel alım süreci nasıl işler? Başvurular nasıl yapılır?
Kuruluş Osman bu hafta yeni bölüm yayınlanacak mı? 22 Nisan Çarşamba Kuruluş Osman yeni bölüm var mı?
QNB Finansbank ve Garanti BBVA'dan anında 45.000 TL borç kapatma ve transfer kredisi
AGİ ne zaman artacak? 2020 Ağustos için asgari geçim indirimi (agi) tutarları tablosu
Vakıfbank 125.000 TL 6 ay ertelemeli 60 ay vadeli borç kapatma kredi kampanyası
SGK Yurtdışı Borçlanması nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir?
Huawei P40 Pro teknik özellikleri ve Huawei P40 Pro fiyatları belli oldu!
Odeabank düşük ve uygun faizli taşıt kredisi kampanyası ve şartları 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.