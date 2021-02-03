365 TV whatsapp iletişim ve çağrı merkezi telefon numarası

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ekranlarında her akşam yayınlanan haber akışında vatandaşların dikkatini çekenile paylaşılması gereken durumlar için 365 TV de WhatsApp ihbar hattı telefon numarası kullanmaktadır. Kaliteli haberlerin gönderilmesi durumunda mutlaka akşam haber saatinde yayınlanmaktadır. Halkın sesi olmaya devam eden 365 TV şikâyet veya ihbarların yayınlanması içintelefon numarasını arayarak iletişime geçebilirsiniz.