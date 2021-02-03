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365 TV whatsapp iletişim ve çağrı merkezi telefon numarası

365 TV Haber WhatsApp İhbar Hattı Telefon numaralarına ulaşmak için aşağıda belirtilen telefon numarasından 365 TV haber hattına video, resim, belge gibi kanıtlarınızı haber hattına gönderebilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 19:27
365 TV whatsapp iletişim ve çağrı merkezi telefon numarası
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365 TV ekranlarında her akşam yayınlanan haber akışında vatandaşların dikkatini çeken haber kanalı ile paylaşılması gereken durumlar için 365 TV de WhatsApp ihbar hattı telefon numarası kullanmaktadır.  Kaliteli haberlerin gönderilmesi durumunda mutlaka akşam haber saatinde yayınlanmaktadır.  Halkın sesi olmaya devam eden 365 TV şikâyet veya ihbarların yayınlanması için

 +9056464986981

telefon numarasını arayarak iletişime geçebilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 19:27
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Anahtar Kelimeler:
365 TVHaber Kanalı
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