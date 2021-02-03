365 TV whatsapp iletişim ve çağrı merkezi telefon numarası

03 Şubat 2021 Çarşamba 19:27
365 TV
ekranlarında her akşam yayınlanan haber akışında vatandaşların dikkatini çeken haber kanalı
ile paylaşılması gereken durumlar için 365 TV de WhatsApp ihbar hattı telefon numarası kullanmaktadır. Kaliteli haberlerin gönderilmesi durumunda mutlaka akşam haber saatinde yayınlanmaktadır. Halkın sesi olmaya devam eden 365 TV şikâyet veya ihbarların yayınlanması için
+9056464986981
telefon numarasını arayarak iletişime geçebilirsiniz.
Son Güncelleme: 03.02.2021 19:27
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