3600 ek gösterge ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor?

Memurların dört gözle beklediği 3600 ek gösterge merak edilmeye devam ediyor. Memurlar yıl sonunun gelmesi ile ek göstergelerde değişiklik olup olmayacağını merak ederken Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın açıklamaları sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalar merak uyandırmıştı.

Ek göstergeler 2200’den 3000 ve 3600 seviyelerine çıkarılacak açıklamaları sonrasında memurlar araştırmalarına hız verdi.

3600 ek gösterge 2020 yılında çıkacak mı?

Konu ile ilgili açıklamalarda bakanlar tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte konunun işleme alınacağı vurgulansa da henüz düzenlemelerin devam ettiği biliniyor. Açıklamalar ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sağlık çalışanları için ek göstergelerin arttırılacağı açıklamaları ile merak edilirken daha sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklamalarda konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direkt olarak talimatı olduğu ve konunun üzerinde çalışıldığı bilgisi sonrasında vatandaşların merakı arttı.

3600 ek göstergede son durum

Hazine ve Maliye bakanı Lütfi Elvan 17 Kasım 2020 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığın 2021 bütçesini incelemişti. 3600 ek gösterge konusunda en net açıklamanın yapıldığı tarih 17 Kasım 2020 olurken çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Yapılan açıklamalar sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuyu bir kez daha gündeme getirerek 3600 günde emeklilik çıkacak diye emekli olmayan öğretmenler var açıklaması ile konuyu tekrar gündeme taşımıştı. Kemal Kılıçdaroğlu emekli öğretmenlerin maaşlarında %50 oranında bir eksilme olduğu ve bu durumun düzeltilmesi gerektiğini konuşması pek çok öğretmen tarafından büyük beğeni toplamıştı.

Devam eden süreçte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir görüşme yaptıktan sonra öğretmenler gününde ortak basın toplantısında kamera karşısına geçmişti. Kılıçdaroğlu bu konuşmasında;

‘Öğretmenler bize ahlakı, sevgiyi, saygıyı öğretirler. Öğretmenler büyük bir camiadır. Türkiye'de en büyük topluluğu oluştururlar. Hepsinin ortak bir talebi var, 3600 ek gösterge. Bunu seçim meydanlarında söyledim, sadece öğretmenler için değil, polisler için de söyledim, '3600 ek gösterge verilmeli' dedim. Sonra 2018'de AK Parti 3600 ek göstergeyi seçim beyannamesine koydu. Çıktı Erdoğan, bir konuşma yaptı 24 Mayısıs 2018'de, 'Değerli kardeşlerim önemli bir konuya geliyorum, burayı hassas dinleyin. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız, buradaki adaletsizliği gidermiş olacağız.' Ne zaman söylüyor, 2018. Hangi yıldayız 2020. Bütün öğretmenlerin talebi nedir? 3600 ek gösterge. Hangi siyasi görüşten olursa olsun 3600 göstergeyi istiyorlar.’ Dedi.

3600 ek göstergeden kimler faydalanacak?

Memurların faydalanacağı bilgisi bakanlar tarafından verilirken eğer düzenlemeler uygulanmaya başlarsa, ek göstergesi 2500 olan memurların ek göstergelerinin 3600’e çıkarılması amaçlanıyor