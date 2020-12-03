3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 3600 ek gösterge konusu ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Ek göstergelerin 3600’e yükseltilmesiyle polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli maaşlarında artış olacak. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamalarından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Koca’dan 3600 ek gösterge açıklaması

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Bakan Koca 3600 ek gösterge konusuyla ilgili düzenleme yapıldığını söyleyerek, bu düzenlemenin yalnızca sağlık çalışanlarıyla ilgili değil diğer çalışanlarla ilgili de olduğuna değindi.

3600 ek gösterge memurların aylık maaşı, emekli aylıkları ve emekli olduktan sonra alacakları ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ek gösterge ne kadar yüksek olursa emekli aylığı ve ikramiyesi de o kadar yüksek olmaktadır. Böylece ek göstergesi 3600 olan bir memur ile ek göstergesi daha düşük olan bir memurun alacağı maaş ve zam miktarı aynı olmamaktadır.

Memurların emekli maaşı ve ikramiyesini etkileyecek olan 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Ek göstergenin çıkması durumunda hemşire, öğretmen, polis ve din görevlilerinin maaşlarında artış meydana gelecek.