3,5 yaşındaki küçük Yağız köpek saldırısına uğradı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde gerçekleşen korkunç olayda edinilen bilgilere göre Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan Mediha Nur Çetin ile birlikte 3,5 yaşındaki oğlu Yağız bahçede dolaştığı sıralarda gördüğü kurt köpeğini sevmek isterken köpeğin saldırısına uğradı.

KÜÇÜK ÇOCUK KÖPEKTEN ZOR KURTULDU

Köpeği sevmeyen çalışan küçük çocuğu bir anda altına alıp ısırmaya başlarken, bir anda şoka uğrayan anne, çocuğunu kurtarmaya çalıştı. Çocuğunu kurtarmaya çalışan anne çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Küçük Yağız, kendisine saldıran köpekten başka bir köpeğin saldırgan köpeği ısırması sayesinde kurtuldu.

ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNE 50'YE YAKIN DİKİŞ ATILDI

Köpeğin saldırması sebebiyle başından, kolundan ve kulağından aldığı ısırıklarla kanlar içerisinden kalan Yağız, hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede kollarına ve başına 50’ye yakın dikiş atıldı. Olaydan sonra baba Serhat Çetin, köpeğin sahipleri hakkında polise şikayette bulundu.

YAŞANILAN DEHŞET ANLARI ANBEAN KAYDEDİLDİ

Yaşanılan korku dolu anların görüntüleri 3 gün sonra ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde Yağız’ın bir ara annesinin yanından ayrılıp köpeğin yanına doğru gittiği ve daha sonra saldırıya uğradığı anlar kaydedildi.