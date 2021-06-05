3,5 yaşındaki küçük Yağız köpek saldırısına uğradı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde gerçekleşen korkunç olayda edinilen bilgilere göre Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan Mediha Nur Çetin ile birlikte 3,5 yaşındaki oğlu Yağız bahçede dolaştığı sıralarda gördüğü kurt köpeğini sevmek isterken köpeğin saldırısına uğradı.
KÜÇÜK ÇOCUK KÖPEKTEN ZOR KURTULDU
Köpeği sevmeyen çalışan küçük çocuğu bir anda altına alıp ısırmaya başlarken, bir anda şoka uğrayan anne, çocuğunu kurtarmaya çalıştı. Çocuğunu kurtarmaya çalışan anne çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Küçük Yağız, kendisine saldıran köpekten başka bir köpeğin saldırgan köpeği ısırması sayesinde kurtuldu.
ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNE 50'YE YAKIN DİKİŞ ATILDI
YAŞANILAN DEHŞET ANLARI ANBEAN KAYDEDİLDİ
Yaşanılan korku dolu anların görüntüleri 3 gün sonra ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde Yağız’ın bir ara annesinin yanından ayrılıp köpeğin yanına doğru gittiği ve daha sonra saldırıya uğradığı anlar kaydedildi.