32.811 İŞKUR personel alımları başladı! İŞKUR personel alım şartları neler, kimler başvurabilir?

Devlet kurumlarında çalışmak isteyen kişiler, memur olmak için şartları ve alımları araştırmaya başladı. Çalışan alımı için bazı iş yerleri KPSS şartı aramaktadır.

32.811 memur ve personel alımı olacağı belirtildi. İŞKUR Ocak ayında alımlara başlayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR tarafından yayımlanan memur ve personel alımlarında başvuru yapabilecek kişilerin kimler olduğu belirlendi.

İlköğretim mezunlarının da başvuruda bulunabileceği alımlara, hangi meslek gruplarının alınacağını aşağıda verdik.

- Beden İşçisi 6353

- Makineci-Dikiş 754

- Gazaltı ve Argon Kaynakçısı 693

- Ön Muhasebeci 635

- Bisküvi İmalat İşçisi 650

- Dokuma Konfeksiyon Makineci 609

- Çağrı Merkez 582

- Temizlik Görevlisi 533

- Konfeksiyon İşçisi 485

-Satış Danışmanı 469

- Elektrikçi 356

-Forklift Operatörü 311

- Şoför( Genel) 444

- Paketleme İşçisi 272

- Büro Memuru 250

- Depo Görevlileri ve İşçileri 196

- Kalite Kontrolcü 196

-Makine Mühendisi 168

- Reyon Görevlisi 161

- Pazarlamacı159

- Elektrik Teknisyeni 153

- Muhasebeci 150

-Kurye 141

- Tonacı 141

- Kasiyer 129

-Güvenlik Görevlisi 128

- Boyacı 111

- Seramik İmal İşçisi107

- Marangoz104

- Deri Konfeksiyon Makineci 103

- Sekreter102

-Örgü Makinesi Operatörü 106

-Kauçuk Mamuller Montajcı 101

- Soğutucu İmal İşçisi 100