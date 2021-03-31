31 Mart 2021 vaka tablosu açıklandı

Normalleşme sonrası kısıtlamaların esnetilmesiyle birlikte vaka sayılarındaki yükseliş devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı 31 Mart 2021 tarihli korona virüs vaka sayılarını az önce resmi intenet sitesi üzerinden duyurdu.

39 BİN 302 YENİ VAKA

Bakanlık tarafından açıklanan rakamlara göre son 24 saat içinde sağlık kuruluşlarında 240 binden fazla korona virüs testi yapıldı ve 39 bin 302 kişide korona virüs tespit edildi.

Virüs tespit edilen bin 401 vatandaşımız ise tedavileri için hastanelere yatırılmak zorunda kaldı.

CAN KAYBI 152

Hastalık sebebiyle bugün gerçekleşen can kaybı 152 olurken, salgın süresi boyunca hastalık yüzünden kaybettiğimiz kişi sayısı ise 31 bin 537 olarak kayıtlara geçti.

31 MART 2021 KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU