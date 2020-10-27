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31 Ekim Mavi Dolunay nedir? Mavi Dolunay burçları nasıl etkileyecek, etkileri nelerdir? Mavi Dolunay’da gökyüzünde neler olur?

Mavi Dolunay çok nadir rastlanan bir olaydır ve burçları direk etkilemektedir. 73 senede bir yaşanan olaya neden Mavi Dolunay dendiği ve burçları ne yönden etkilediği ise okuyucular tarafından merak edilmekte.

27 Ekim 2020 Salı 23:00
31 Ekim Mavi Dolunay nedir? Mavi Dolunay burçları nasıl etkileyecek, etkileri nelerdir? Mavi Dolunay’da gökyüzünde neler olur?
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Ekim ayının son gününde yani 31 Ekim’ de saat 17. 49 itibari ile Boğa burcunun 8. Derecesinde gerçekleşecek Dolunay ile, Ekim ayını kapatacağız. Bir ay içerisinde 2 adet dolunay çok nadir yaşanan bir durumdur. Bu olay 2020 senesine uygun gibi gözüküyor…

MAVİ DOLUNAY NEDİR

En son Mavi Dolunay gözüktüğünde dünya farklı bir buhran içerisindeydi. Çünkü en son Mavi Ay gökyüzündeyken İkinci Dünya Savaşı yapılıyordu. Mavi Ay denmesinin sebebi ise olağanüstü bir durum olmasından dolayıdır; çüknü bir senenin içerisinde toplam 12 adet dolunay olayı gözlemlenir. 2020 senesinde ise gözlemlenecek dolunay sayısı 13’dür.

 

MAVİ DOLUNAY NE GİBİ ETKİLER YAŞATACAK

Yaşanacak olan Mavi Dolunay’ ın ardından Türkiye’ de dahil olmak üzere Yünanistan, Rusya, Amerika, İsrail ve Fransa gibi bazı ülkeler savaş ya da soğu savaş sürecine girebilir.

 

Mavi Dolunay, Boğa burcundandır ve Uranüs Kavuşumu gibi olayların yaşanması duygularda inişli çıkışlı bir süreç başlatabilir, bazı insanlar anneleri ile sorun yaşayabilir, maddi açıdan dara düşebilirsiniz ve Güneş Akrep ile karşıtlık bir ilişki ve sabit fikirlilik ve inat ortaya çıkartabilir.

 

Gizli olan herşey ortaya çıkacak, bu kadarı olmaz diye düşündükleriniz olacak ve herkesin maskesi düşecek! Bu dolunay nedeni ile covid-19 vakalarında artış gözlemlenebilir o neden ile psikolojinizi şimdiden ayarlayın.

 

MAVİ DOLUNAYDAN DİREK ETKİLENEN BURÇLAR

*Boğa,

*Akrep,

*Kova,

*Aslan.

 

BURÇLAR MAVİ DOLUNAYDAN NASIL ETKİLENECEK

 

Koç burcu olanlar ve yükseleni Koç olanlar:

Eğer Koç burcu uzun bir süre zarfında tefi bekliyorsa Mavi Dolunayın etkileri ile bu gerçekleşebilir, veya Koç burcu olan kişinin işleri çok iyi bir hale gelebilir. İlişki durumlarında ise görüştüğünüz insanlara karşı iyi davranmaya çalışın çünkü hiç ummadığınız bir anda partneriniz sert bir tepki gösterebilir ve bu olay ilişkinizi mahvedebilir.

 

Boğa burcu olanlar ve yükseleni Boğa olanlar:

Mavi Dolunay’ ın Boğa burcu içerisinde yaşandığı için Boğa burcunda olan veya yükseleni Boğa olanlar kendilerini strestli, sıkışmış veya gergin hissedebilirler. Kariyer hayatınızda sizi mutlu eden bir gelişme yaşanabilir ama yakından tanıdığınız bir kadın hakkında sağlık sorunları işitebilirsiniz.

 

İkizler burcu olanlar ve yükseleni İkizler olanlar:


İkizler burcu/yükseleni ise biraz mental bir süreç olacak. Bilinçaltına kapattığınız çoğu kötü şeyler gün yüzüne çıkacak, özellikle anksiyete bozuklukları ya da panik atak sorunlarınız varsa bu süreç içerisinde biraz zorluklar yaşayabilirsiniz. Öte yandan ilişki hayatında şansınız dönecekken sağlık sorunları içinde dikkatli olmanızı öneririz.

 

Yengeç burcu olanlar ve yükseleni Yengeç olanlar:

Yengeç burçları/yükseleni bu ayı sosyalleşerek geçirecekama bu dönemde covid-19 nedeni ile dikkatli olmanız gerekecek. Partnerinizi ise birazcık germe ihtimaliniz var.

 

Aslan burcu olanlar ve yükseleni Aslan olanlar:

Çalıştığınız yerde büyük sıkıntılar ve ani krizler yaşanabilir ve bu sizi mutsuz edebilir. Ayrıyeten aileniz ile de zorlu günler yaşama ihtimaliniz var ama eğer sonuçlanmasını beklediğiniz hukuksal bir olay varsa müjdeli haber yakındır.

 

Başak burcu ve yükseleni Başak olanlar:

Mavi Dolunayın en olumlu bir şekilde etkileyeceği de Başaklardır. Eğer uzun bir yola çıkma hayaliniz veya bir planınız var ise bunu gerçekleştirebilirsiniz, çocuklar ve aşk için sizi mutlu edecek güzel gelişmeler olacak. Ama eğer birinin sizi borcunu vermesini bekliyorsanız birazcık daha dişinizi sıkmanız gerekiyor ve evli Başakların sorun yaşamaması adına bu dolunayda sabırlı davranmaları gerekli.

 

Terazi burcu ve yükseleni Terazi olanlar

Terazi burcu/yükseleni olanlar bu mavi dolunay sürecinde maddi açıdan biraz düşüş yaşayabilirler. Yapacakları olan tüm kazanç türlerinde biraz gecikme yaşanacak. Bu maddi darlıktan ailenizden yardım alabilirsiniz ve evliliğiniz de bir kriz söz konusu olabilir.

 

Akrep burcu olanlar ve yükseleni Akrep olanlar:

Akrep burcu/yükseleni olanlar sağlık açısından problem yaşayabilir bunun için çok dikkatli olmaları gerekmekte. Bir arkadaşınızın yaşadağı sorunlara kulak verebilirsiniz lakin maddi olarak sizi çok güçlendirecek bir döneme girmektedir.

 

Yay burcu olanlar ve yükseleni Yay olanlar:

Yay burcu/yükseleni olanların kendi sağlıkları iyi olacak lakin çocukları için aynı durum olmayabilir bunun için çok dikkat etmeleri gerekiyor(özellikle tüketecekleri gıdaya). Partneriniz ise size bir sürpriz hazırlayabilir.

 

Oğlak burcu olanlar ve yükseleni Oğlak olanlar

Aileniz ile alakalı sevindirici bir haber alabilirsiniz. İş yerinde ise patronunuz ya da üstlerinizden biri canınızı sıkabilir veya sizi sinirlendirebilir. Ödemelerinizde ise bir gecikme söz konusu ondan dolayı maddiyatınızı iyi kontrol edin.

 

Kova burcu olanlar ve yükseleni Kova olanlar

Kovalarda mavi dolunayı mental bir şekilde atlatabilir. Ruhsal durumlarında ve bilinç altlarında yaşanacak olan kaos için akrabalarından destek alacaklar ve bir tanıdıklarının ameliyata gireceğini öğrenebilirler aşktan yana ise şansları yerinde.

 

Balık burcu olanlar ve yükseleni Balık olanlar

Balık burcu/yükseleni olanlanlar maddi açıdan büyük bir düşüş yaşayabilir, bekledikleri borçlar ödenmeyince kendileride borçlarını ödeyemeyebilir. Bu kötü dönemde dostlarından yardım alacaklar.

 

 



Son Güncelleme: 27.10.2020 23:00
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