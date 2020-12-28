31 Aralık’ta mesai tam gün mü, yarım gün mü olacak? Yılbaşı tatili ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Yılbaşına yaklaşırken, intenet üzerinden 31 Aralık’ın mesai saatleri araştırılıyor. Çalışan vatandaşlar, 31 Aralık günü, tam gün mü yoksa yarım gün mü çalışacaklarını merak ediliyorlar. Aynı zamanda yılbaşı tatilinin kaç gün olduğu da merak edilen konular arasında. İşte tüm detaylar...

31 Aralık günü mesai saatleri ve yılbaşı tatili

31 Aralık bu sene perşembe gününe denk geliyor. Vatandaşlar ise o gün ne kadar çalışacaklarını merak ediyor. Mevzuata göre, 31 Aralık’ta herhangi bir tatil söz konusu değil. 31 Aralık tarihinde çalışanlar, her zamanki saatlerinde işlerini yapmaya devam edecekler. 1 Ocak ise resmi tatil olarak mevzuatta yerini alıyor.

Bu sene koronavirüsten dolayı, yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 4 gün boyunca sürecek yasak, 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00’de başlayacak ve pazartesi günü sabah saat 05:00’te son bulacak. Bu sebepten dolayı yılbaşı tatili de hafta sonuyla birlikte 3 gün olacak.