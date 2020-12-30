31 Aralık yılbaşı akşamı tekel bayileri açık olacak mı, alkol satışı var mı? Alkol satış yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Koronavirüs salgının dolayı 31 Aralık Perşembe günü saat 21:00’de sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak. Vatandaşlar, 4 Ocak Pazartesi saat 05:00’e kadar sokağa çıkamayacak. Son alınan kararla beraber, sokağa çıkma yasağı olan günlerde alkol satışı da yasaklanmıştı. Bu sebepten dolayı vatandaşlar, 31 Aralık günü alkol satışı olacak mısorusunun cevabını merak ediyor. İşte bu sorunun cevabı.

Yılbaşı kısıtlamasında alkol satışı yapılacak mı?

31 Aralık Perşembe günü 21:00’de başlayacak olan yasak, 4 Ocak Pazartesi saat 05:00’e kadar sürecek. Bu süre boyunca alkol satışı yapılamayacak. Daha önce yayımlanan genelge ile, sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde, alkollü ürün satışı yasaklanmıştı. Yılbaşında da bu uygulama geçerli olacak. 31 Aralık Perşembe 21:00’den itibaren alkollü ürün satışı yapılması yasak. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde tekel bayiler de kapalı olacak. Açık olan marketlerde ise alkol satışı yapılması yasaklandı.