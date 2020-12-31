31 Aralık yılbaşı akşamı nar kırma anlamı nedir?

Yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık tarihinde uzun yıllardır dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan insanlar nar kırma geleneğini gerçekleştirmiştir. Nar kırma geleneğinin neden yapıldığı merak edilirken nar kırma geleneği yılın son günü olan 31 Aralık tarihinde de yapılmaktadır.

Nar kırma geleneği nedir?

Bilindiği üzere nar bolluk ve bereketi simgeleyen bir meyvedir. Nar kırma ritüeli olarak bilinen nar kırma yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık tarihinde kapı eşiği, balkon veya direkt olarak evin içinde kırma eylemi ile gerçekleştirilir. Yılbaşı öncesi nar kırmanın amacı yeni yılda evin bereket ve bolluğunu simgelemektedir.

Çok eski bir gelenek olan nar kırma geleneği 21 Aralıkta ritüel olarak yapılırken yılbaşı gecesi olan 31 Aralık tarihinde yeni yılın bolluk ve bereketle geçmesi için yapılmaktadır.

Yılbaşında neden nar kırılır?

Nar kelime anlamı olarak çoğalma ve doğumu simgelemektedir. Birin bin olsun anlamında olan nar meyvesi Osmanlı Devleti zamanında genç kızlara gönderildiğinde evlilik teklifi anlamına gelmektedir. Aynı zamanda nar yaşamın sembolüdür.