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31 Aralık Perşembe ve 1 Ocak Cuma hastaneler, marketler, eczaneler, kargolar açık mı, kapalı mı?

31 Aralık Perşembe ve 1 Ocak Cuma hastaneler, marketler, eczaneler, kargolar açık mı kapalı sorusu merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı yılbaşında açık olacak kurumları açıkladı.

30 Aralık 2020 Çarşamba 14:38
31 Aralık Perşembe ve 1 Ocak Cuma hastaneler, marketler, eczaneler, kargolar açık mı, kapalı mı?
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2021 yılına sayılı günler kala vatandaşlar yılbaşı günü hangi yerlerin açık olup olmadığını araştırıyor. Bilindiği gibi 2021 yılbaşında koronavirüs salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Koronavirüs salgını kapsamında son aylarda vaka sayısında büyük bir artış olmuş ve bu nedenle yetkililer sıkı yasaklar getirmişti. Yasaklar kapsamında hafta sonları ve hafta içi akşam 21:00’den sonra sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu yasaklara yılbaşında yapılacak denetimlerde eklendi ve 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. Söz konusu sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe akşam 21:00’den başlayıp aralıksız olarak 4 Ocak Pazartesi günü sabah 05:00’e kadar sürecek.

Yılın ilk günü 1 Ocak tarihinde bankalar, noterleri PTT ve benzeri kamu kurumları kapalı olacak. Bu kurumlar 4 Ocak Pazartesi günü açılacak. Ancak 1 Ocak tarihinde hastanelerin acil servisleri, emniyet müdürlükleri ve nöbetçi eczaneler ile itfaiye birimleri açık olacak.

Kamu kurumlarının yanı sıra yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma yasağında marketler belirli saatlerde hizmet verecek. Yılbaşı sokağa çıkma yasağında kargo şirketleri de kapalı olacak.



Son Güncelleme: 30.12.2020 14:38
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YılbaşıYasakMarketAçıkKapalıEczane
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