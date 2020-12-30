31 Aralık Perşembe ve 1 Ocak Cuma hastaneler, marketler, eczaneler, kargolar açık mı, kapalı mı?

2021 yılına sayılı günler kala vatandaşlar yılbaşı günü hangi yerlerin açık olup olmadığını araştırıyor. Bilindiği gibi 2021 yılbaşında koronavirüs salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Yılın ilk günü 1 Ocak tarihinde bankalar, noterleri PTT ve benzeri kamu kurumları kapalı olacak. Bu kurumlar 4 Ocak Pazartesi günü açılacak. Ancak 1 Ocak tarihinde hastanelerin acil servisleri, emniyet müdürlükleri ve nöbetçi eczaneler ile itfaiye birimleri açık olacak.
Kamu kurumlarının yanı sıra yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma yasağında marketler belirli saatlerde hizmet verecek. Yılbaşı sokağa çıkma yasağında kargo şirketleri de kapalı olacak.
Son Güncelleme: 30.12.2020 14:38