31 Aralık Perşembe ve 1 Ocak Cuma bankalar açık mı, kapalı mı?

Hem yılbaşından dolayı hem de sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı vatandaşlar, bankalarının çalışma saatlerini merak ediyor. 31 Aralık Perşembe günü ve 1 Ocak Cuma günü, bankaların açık olup olmayacağı ve hangi saatler aralığında çalışacağı merak ediliyor.

Bilindiği üzere 1 Ocak resmi tatil. Bu yüzden bankalar, 1 Ocak Cuma günü açık olmayacak. Hem resmi tatilden dolayı hem de sokağa çıkma kısıtlamasının bulunmasından dolayı, vatandaşlar 1 Ocak günü bankalara gidemeyecek. 31 Aralık Perşembe günü ise, bankaların çalışma saati şu şekilde...

31 Aralık’ta bankalar açık mı?

31 Aralık Perşembe günü bankalar, belirli saatler arasında açık olacak. Sabah saat 10:00’da açılacak olan bankalar, öğlen 12:30’a kadar müşterilere hizmet verecek. 12:30’da banka içerisindeki müşterilerin işlemleri bitmezse, müşterilerin işlemleri bitene kadar bankalar açık olmaya devam edecek. Banka içerisindeki son müşterinin işleminin bitmesinin ardından, bankalar kapanacak ve 4 Ocak Pazartesi gününe kadar hizmet veremeyecek.

EFT ve havale yapılabilecek mi?

EFT işlemleri bankaların açık olduğunu zamanlar diliminde yapılabiliyor. Bu sebepten dolayı, EFT yapmak isteyen kişiler, perşembe günü 12:30’a kadar EFT işlemlerini yapması gerekiyor. Aksi takdirde 4 Ocak Pazartesi gününe kadar EFT işleminiz gerçekleşmeyecek. Havale işlemi gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise; intenet bankacılığını, telefon bankacılığını ve ATM’leri kullanarak, havale işlemlerini gerçekleştirebilir. Bunun için bankaların açık olmasına gerek yok.