31 Aralık Perşembe A101, Şok, Bim, Migros akşam saat kaçta kapanıyor?

Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yılbaşında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar marketler 31 Aralık Perşembe günü kaça kadar açık olacak sorusunu araştırıyor.

Bim, Migros, A101 ve Şok alınan önlemler kapsamında hafta içi 10:00 ile 20:00 arasında hafta sonu ise 10:00 ile 17:00 arasında hizmet veriyor.

Marketler kaçta açılıp kapanıyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında yeni bir karar alınana dek hafta içi 21:00 ile 05:00 arasına sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Söz konusu kısıtlamanın yanı sıra hafta içi marketler, manavlar, kasaplar ve kuruyemişler hafta içi 10:00 ile 20:00 arasında hafta sonu ise 10:00 ile 17:00 arasında hizmet veriyor. Ayrıca belirtilenler arasında paket servis ve siparişler de yapılabiliyor.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonlarında vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeleri için belirlenen saatlerde açık olan marketlere giderek ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri açıklandı.