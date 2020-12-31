31 Aralık Perşembe A101, Şok, Bim, Migros akşam saat kaçta kapanıyor?

Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yılbaşında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar marketler 31 Aralık Perşembe günü kaça kadar açık olacak sorusunu araştırıyor.
Bim, Migros, A101 ve Şok alınan önlemler kapsamında hafta içi 10:00 ile 20:00 arasında hafta sonu ise 10:00 ile 17:00 arasında hizmet veriyor.
Marketler kaçta açılıp kapanıyor?
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonlarında vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeleri için belirlenen saatlerde açık olan marketlere giderek ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri açıklandı.
Son Güncelleme: 31.12.2020 01:26