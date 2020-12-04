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31 Aralık Perşembe 2020 resmi tatil mi?

2020'nin son günü olan 31 Aralık pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Başta çalışanlar ve öğrenciler olmak üzere pek çok kişi, 31 Aralık Perşembe 2020 resmi tatil mi? sorusu araştırılmaya devam ediyor.

04 Aralık 2020 Cuma 15:25
31 Aralık Perşembe 2020 resmi tatil mi?
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2021 yılına sayılı günler kala pek çok çalışan 31 Aralık Perşembe resmi tatil mi sorusunu araştırmaya başladı. 1 Ocak 2021’de okullar uzaktan eğitimde olsa bile tatil olacak mı sorusu araştırılmaya devam ederken 2020’nin son günü olan 31 Aralık 2020’nin tatil olup olmadığı da çalışanlar başta olmak üzere pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Resmi bayramlar ve dini bayramların 2021 yılında hangi günlere denk geldiği ve bu bayramların kaç gün tatil olduğu başta çalışanlar olmak üzere pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor.

31 Aralık tatil mi?

31 Aralık, 2020 yılında Perşembe gününe denk geliyor. 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil olsa da 31 Aralık 2020 tatil değildir. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olarak 1 Ocak 2021’dir.

2021 resmi tatiller takvimi

1 Ocak 2021

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, 2021 yılında Cuma gününe denk geliyor. Hafta sonu ile birleşen tatil ile birlikte 3 gün tatil yapılabilecek.

23 Nisan 2021 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen tatil 2021 yılında Cuma gününe denk geliyor. 23 Nisan’ın Cuma gününe denk gelmesi ile birlikte  3 günlük tatil olacak.

1 Mayısıs 2021 Emek ve Dayanışma Günü

Dünya genelinde 120 yıl, ülkemizde ise 100 yıldan fazla süredir kutlanan 1 Mayısıs, 2021 yılında Cumartesi gününe denk geliyor.

19 Mayısıs 2021 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Atamızın Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşını başlattığı gün olan 19 Mayısıs, 2021 yılında Çarşamba gününde kutlanacak.

Ramazan Bayramı 2021

Ramazan Bayramının ilk günü 2021 yılında 13 Mayısıs’a denk geliyor. 3 gün sürecek olan bayram 15 Mayısıs Cumartesi günü bitecek.

15 Temmuz 2021 Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Darbe girişimi sonrasında milli bayram ilan edilen 15 temmuz, 2021 yılında Perşembe gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı 2021

Kurban bayramı arefesi 2021 yılında 19 Temmuz’a denk geliyor. Bayramın 1. Günü 20 Temmuz olurken 4 gün sürecek bayram 23 Temmuz Cuma günü son bulacak. Kurban bayramında 4,5 gün tatil olacak.

30 Ağustos 2021 Zafer Bayramı

Gazi Atamızın başkomutanlığını yaptığı ve büyük bir zafer kazanılan Büyük Taarruz’un yıl dönümü 2021 yılında Pazartesinde kutlanılacak.

29 Ekim 2021 Cumhuriyet Bayramı

Cumhuriyetin ilan edildiği gün olan 29 Ekim, 2021 yılında Cuma gününe denk gelecek.

 



Son Güncelleme: 04.12.2020 15:25
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