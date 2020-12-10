31 Aralık 2020 Yılbaşı resmi tatil mi? Yılbaşında seyahat kısıtlaması olacak mı?

Bilim Kurulu, yaptığı toplantı sonucunda açıklamalarda bulundu. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna Koca, “Yılbaşı geçeside sokağa çıkma yasağına dahil olacak” dedi.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı durumu son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalar yaptı. Gazetecilerin, Yılbaşında 4 gün kısıtlama olacak mı sorusunu yanıtlayan Koca, "Yılbaşı gecesi dahil olmak üzere yılbaşı gecesi de kısıtlamaya tabi." dedi.

Yılbaşı gecesinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağı netleşmişken, yasaklanacak günlerin artıp artmayacağı da henüz belli değil. Koca, sokağa çıkma yasağının uzayıp uzamayacağını vaka sayılarıyla belirleyecek.

Yılbaşından bir önceki gün olan 31 Aralık 2020 tarihi ise resmi tatil olarak adlandırılmamıştır.