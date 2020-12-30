31 Aralık - 1 Ocak çalışanlara çift mesai mi?

1 Ocak 2021 Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında tatil ilan edildi. Özel sektörde ise 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde mesai yapacak olan çalışanlar mesai ücretlerinin nasıl hesaplandığını, ekstra bir mesai ücreti alınıp alınmayacağını, çift mesai ücreti mi, tam mesai ücreti mi alınmaktadır sorularını sorup araştırmaya başladılar. Bu tarihlerde çalışan okuyucularımız için haberimizde merak ettikleri soruların cevaplarını hazırladık.

31 Aralık tarihinde mesai ücreti hesaplaması

1 Ocak 2021 tarihi tatil ilan edilirken, çalışanlar 31 Aralık 2020 Perşembe gününün yarım gün tatil olup olmadığını merak etmektedir. 31 Aralık ne kamu kurumları ve kuruluşlarında ne de özel sektör alanlarında yarım gün tatil değildir. Bu sebeple çalışanlar tam gün çalışacağı için o gün alacağı mesai ücretini alır. Ekstra bir mesai ücreti ödenmez.

Ulusal bayramlar ve genel tatillerin çalışma saatleri değişiklik göstermektedir. Öneğin 29 Ekim tarihinde her yer tatilken 28 Ekim tarihin hem kamu kurumları hem de özel sektörde çalışanlar için yarım gün tatildir. Ancak 28 Ekim tarihinde çalışanlar yarım gün yerine tam gün çalışırsa ödenecek olan mesai ücreti değişiklik göstermektedir. Öneğin günlük yevmiyesi 120 TL olan bir çalışan 28 Ekim’de tam gün çalışırsa 120 TL günlük ücretini alır, ekstra 120 TL’nin yarısı olan 60 TL daha alır. Yani toplam o gün aldığı mesai ücreti 180 TL olur.

1 Ocak tarihinde mesai ücreti hesaplama

2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununa göre 1 Ocak 2021 tarihi resmi olarak tatildir. Kamu kurum ve kuruluşları 1 Ocak 2021 Cuma günü iş başı yapmayacaktır. Ancak bazı özel sektör alanlarında tam gün veya yarım gün iş başı yapılabilmektedir. 1 Ocak günü iş başı yapan çalışanlar hem o günün hem de bir tam gün mesai ücreti alacaklar. Önek verilecek olursa 120 TL tam gün ücreti alan bir çalışan 1 Ocak günü tam gün veya yarım gün çalışması karşılığında 120+120 TL olmak üzere toplam 240 TL almış olacaktır.

