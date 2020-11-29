30 Kasım parçalı ay tutulması saat kaçta olacak? Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?

30 Kasım Tarihinde Yaşanacak Olan Ay Tutulması Türkiye’den Görülecek Mi? 30 Kasım’daki Ay Tutulmasının Burçlara Bir Etkisi Olacak Mı?

2020 yılında üçüncü defa yaşanacak olan ay tutulması 30 Kasım 2020 Pazartesi tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ay Tutulmasının yaşanacağı saatler sabah 07.30 ile 11.56 saatleri arasında olması bekleniyor. Çıplak gözlerle ay tutulmasının Türkiye’de görülüp görülmeyeceği herkes tarafından merak ediliyor. Ay tutulmasının Türkiye’den görülüp görülmeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Ay tutulmasının yaşanması için zaman daralıyor. Bu yıl üçüncü kez yaşanacak olan ay tutulması 30 Kasım günü gerçekleşecek. Ay tutulmasını herkes çıplak gözle izleme imkanına sahip olacak. Ay tutulması Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa’nın Kuzey Batısı, Avusturalya, Atlantik Okyanusu, Asya ve Pasifik Okyanusu’ndan görülecektir.

30 Kasım Pazartesi Günü Ay Tutulması Türkiye’den İzlenebilecek Mi?

Ay tutulması, Avrupa’nın Kuzey Batısı, Avusturalya, Atlantik Okyanusu, Asya, Pasifik Okyanusu ve Kuzey ve Güney Amerika’dan görülebilecek. Fakat Türkiye’de ay tutulmasını görme fırsatı bulunmayacak.

Ay Tutulmasının Burçlara Etkisi Olacak Mı?

Yaşanacak olan ay tutulmasından Başak, İkizler, Yay burçları etkilenecektir. Bu burçların yanında Terazi ve Kova burçları etkilenmeyecektir.

İkizler burcu, gerçekleşecek olan bu tutulmadan sonra kadersel olaylar yaşayacaktır. Bunun yanı sıra fiziki görünüşünüzde değişiklik yapmanıza neden olması tahmin ediliyor.

Yay burcunun ise aynı İkizler burcu gibi kadersel olaylar yaşayacağı tahmin ediliyor. Yay burcu ortaklık ya da evlilik gibi konular hakkında durumlar adım atmaları tahmin ediliyor. Balık burçları ise ailesiyle evinde vakit geçirebilir, ailevi konuları gündemlerine gelebilir ve ev değişikliği yapabilirler.

Güneş Tutulması Ne Zaman Olacak?

2020 de en gözde olacak olan gök olayı tabikide yaşanacak olan Tam Güneş Tutulması olacaktır. Güneş tutulmasının 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. Fakat bu tutulma da yine ay tutulması gibi Türkiye’den görülemeyecektir. Saat 13.34 ile 18.53 saatleri arasında Tam Güneş Tutulması yaşanacaktır. Bu tutulma Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun güneyi ve Afrika’nın güneydoğusundan izlenebilmesi mümkün olacaktır. Tam Güneş Tutulmasının net olarak görülebileceği kara parçası ise Güney Amerika olacaktır. Güney Amerika’da da Arjantin’de görülecektir.

Ay Tutulması Nasıl Bir Gök Olayıdır?

Ay, kendi yörüngesinde dolandığı sırada, bazı zamanlarda Dünya’nın gölgesine girmekte. Bu duruma ay tutulması deniliyor. Ay tutulması dolunay zamanları olacağı zaman ve Ay’ın düğüm noktalarına yakın olunması durumunda meydana gelen bir gök olayıdır. Ay, Dünya’nın gölgesine girdiği zaman Güneş’ten almış olduğu parlaklığı kaybetmesinin sonucunda ay tutulması denen olay görülür.a