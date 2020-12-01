30 Kasım Kabine toplantısı yeni koronavirüs kısıtlamaları ve yasakları

Dünya olarak geçtiğimiz zorlu dönemde korona virüs salgın hastalığının artması sebebiyle yeni kısıtlamalar gündeme geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan toplantıdan sonra yeni kısıtlamaları açıkladı.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA SINIRLAMASI

Bir sonraki yeni kısıtlamalara kadar Hafta içi yani; pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe ve Cuma günleri Saat;21:00 dan sabah 05.00 a kadar sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Yeni gelen hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 1.12.2020 tarihinden itibaren geçerlidir.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Türkiye genelinde yeni alınan kararlar doğrultusunda hafta sonu kısıtlaması Cuma günü saat 21.00 dan Pazartesi sabahı saat 05.00 kadar sokağa çıkma yasağı getirilmiştir.

YENİ KORONAVİRÜS GENELGESİ VE DETAYLARI

04.12.2020 Cuma günü başlayıp 07.12.2020 pazartesi tarihine kadar uygulanacak sokağa çıkma yasağı uygulaması bundan sonraki tüm hafta sonları için aksi belirtilmediği sürece bu şekilde devam edecektir.

Koronavirüs kapsamında yeni kurallar;

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

MARKET, MANAV KASAP NE ZAMAN AÇIK?

Kısıtlamalar süreci içerisinde; market , bakkal , manav, kasap, ve kuruyemişçiler sabah saat 10:00 dan akşam saat 17:00 saatleri arasında açık olacaktır. (65 yaş üzeri ve 20 yaş altı olan vatandaşlarımızın sokağa sadece kendilerine ayrılan zaman diliminde sokağa çıkabilirler.) Vatandaşlarımızın kendilerine en yakın olan market,bakkal, kasap, manav veya kuruyemişçiye gitmesi şartı belirtilmiştir aksi taktirde ikamet adresinize uzak bir yerde olursanız cezai işlem uygulanacaktır.

FIRINLAR AÇIK MI?

Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlumamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Ekmek dağıtımı sokak aralarında gerçekleşmeyecek ve sadece ruhsatlı olan işyerlerine dağıtım araçları ile verilecektir.

Lokanta ve restoranlar cumartesi ve Pazar günleri sadece saat 10:00 ve 20:00 saatleri arasında online sipariş üzerine hizmet verecektir.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla muaf tutulacaktır.

İSTİSNA DIŞINDAKİ TÜM İŞYERLERİ HAFTAİÇİ 8’DE KAPANACAK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında getirilen yasak sürelerine istisnası belirtilmeyen tüm iş yerleri uymak zorundadır.

ZORUNLUK HALLER SAYILACAK DURUMLAR

Hafta sonu ve hafta içi olmak üzere zorunlu seyahat şartları;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Yukarıdaki maddelerden herhangi birine sahipseniz toplu ulaşım araçları ile E başvuru üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-e-basvuru veya Alo 199 hattı üzerinden izin alabilmektesiniz. Her iki kanal üzerinden de işlemlerinizi tamamlayamıyorsanız Kaymakamlık/valilik üzerinden doğrudan izin alarak özel araçlarınız ile yolculuk için izin belgesi alabilmektesiniz.

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMALARI

Mazeretleri geçerli olmayan vatandaşlarımız yalnızca uçak, otobüs, tren, gemi vb araçlar aracılığı ile yolculuk yapabileceklerdir.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamın 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza alışveriş gibi temel ihtiyaçları planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek Birimleri tarafından yapılacaktır.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 30.11.2020 tarih ve 46676 sayılı yazısı doğrultusunda; illerde Valilerimiz tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin 02.12.2020 Çarşamba gününden itibaren 10:00­16:00 arası olacak şekilde belirlenmesi ve personel servis saatlerinin bu mesai saatlerine göre yeniden düzenlenmesi,

Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetlerinin durdurulması, ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan yatırma işleminin yapılabilmesi kısıtlaması getirilmiştir.

65 YAŞ ÜZERİ VE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI KISITLAMASI

65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın belirlenen saatler içerisinde yani saat 10:00 ve 13:00 / 13:00 ve 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilmektelerdir. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların şehiriçi toplu taşıma araçlarını kullanması yasaklanmıştır.

Şehir içerisinde toplu taşıma araçlarının kullanımımın azaltılması tedbirleri arasında araçların sefer sayısının çoğaltılması önlem olarak alınmıştır.

CENAZE VE NİKAH KISITLAMALARI

Cenaze namazlarının vefat eden kişinin sadece yakınları ile beraber yapılması gerektiği ve en fazla 30 kişinin katılabilmesi kısıtlaması gelmiştir.

Nikah ve nikah merasimi şeklinde oluşan düğünlerinde gelin ve damadın yakınlarından oluşan ve en fazla 30 kişinin katılabileceği kısıtlaması gelmiştir.

Kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen bu süreçte vatandaşlarımızın evlerde misafir kabulünün salgının bulaşma/yayılım hızını artırdığı göz önüne alındığında; ­Evlerde gün, mevlid, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmemesi, ­

Evlerde misafir kabul edilmemesi yönünde bakanlık tarafından ve tüm sosyal mecralarda uyarılar verilmektedir.

AVM VE SEMT PAZARI KISITLAMALARI