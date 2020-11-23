İstanbul 11°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar kapatıldı
Son Dakika
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar...
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta! Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar ?
Son Dakika
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta!...
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....

30 Kasım 2020 Ay Tutulmasının burçlara etkileri nasıl olacak?

30 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek ay tutulmasının burçlara olan etkileri araştırılmaya başlandı. İşte ay tutulmasının burçlara etkisi ve merak edilenler.

23 Kasım 2020 Pazartesi 18:46
30 Kasım 2020 Ay Tutulmasının burçlara etkileri nasıl olacak?
Takip Et:

30 Kasım 12.29’da ikizler burcunun 8 derecesinde ‘’Ay Tutulması’’ yapılacak. Ay tutulmasının etkilerinin nasıl olacağı ve tutulmadan etkilenecek burçların hangileri olduğu merak konusu oldu.

30 Kasım ay tutulması nereden gözlemlenebilir?

ABD, Avustralya ve Asya kıtasının pek çok noktasından gözlemlenebilen ancak Türkiye’den görülemeyecek tutulma pek çok yeri etkisi altına alacak.

Ay tutulmasından etkilenecek burçlar hangileridir?

Tutulmadan en fazla;


İkizler, Başak, Balık ve Yay burçları etkilenecek. Terazi ve Kova burçları ise daha şanslı bir döneme girecekler.

30 Kasım ay tutulması ve etkileri

2020’nin son ay tutulması ‘’mikron’’ tutulma olarak değerlendirilmektedir. Dünyaya mesafesi uzak olmasına rağmen etkileri sert ve doğa olaylarını tetikleyen bu tutulma, Aldebaran hattında gerçekleşecektir.

An haritasında yükselen Kova burcu olacak ve tutulma 4. evrede yaşanacak. Bu süreçte ailenizi yakından ilgilendiren bazı olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Gizli düşmanlıklar gün yüzüne çıkabilir

Tutulma; dolandırılma, hayal kırıklığı ve korona virüse karşı son derece dikkatli olmanız gerektiğinin de işareti niteliği taşıyor.



Son Güncelleme: 23.11.2020 18:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ay TutulmasıAy Tutulmasının Burçlara Etkisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korona virüse yakalanan ailesinin yanına gidemeyen tır şoförü, evinin bahçesindeki tırda yaşıyor
Korona virüse yakalanan ailesinin yanına gidemeyen tır şoförü, evinin bahçesindeki tırda yaşıyor
Youtuber Enes Batur ölümden döndü! Lüks aracıyla kaza yaptı!
Youtuber Enes Batur ölümden döndü! Lüks aracıyla kaza yaptı!
Meteoroloji bazı şehirler için şiddetli yağmur ve kar yağışı uyarısında bulundu!
Meteoroloji bazı şehirler için şiddetli yağmur ve kar yağışı uyarısında bulundu!
Ayasofya'da 7 senedir süren restorasyon sonrası Serafim Melekleri ortaya çıktı!
Ayasofya'da 7 senedir süren restorasyon sonrası Serafim Melekleri ortaya çıktı!
Usta tiyatrocu Haldun Dormen, koronavirüse yakalandığını duyurdu
Usta tiyatrocu Haldun Dormen, koronavirüse yakalandığını duyurdu
Gerçek doğum saati nasıl öğrenilir? Doğduğun hastaneden doğrum saati öğrenme işlemleri
Gerçek doğum saati nasıl öğrenilir? Doğduğun hastaneden doğrum saati öğrenme işlemleri

Popüler Haberler

30 Kasım 2020 Ay Tutulmasının burçlara etkileri nasıl olacak?
EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? 2020
MasterChef Uğur neden eleniyor, neden gitti? Uğur ne zaman diskalifiye olacak?
EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?
FOX TV Sen Çal Kapımı dizisi bitiyor mu, final mi olacak?
Tarifeye ek telefon alabilirmiyim? Fatura ve tarifeye ek telefon şartları
Çukur Selim ölecek mi, diziden ayrılıyor mu?
SGK cenaze yardımı nasıl alınır? 2020 SGK ölüm yardım başvurularında gereken evraklar
PTT borç yapılandırma ve borç kapatma kredisi veriyor mu? 2020 PTT borç yapılandırma faiz oranı ve şartları
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?
Evin tamamına konut kredisi veren bankalar hangileridir?
Bir Zamanlar Çukurova Demir idam mı edilecek? Murat Ünalmış diziden ayrılacak mı?
MasterChef yarışmacısı Nalan Toprak kimdir? İşte Nalan Toprak hakkında bilgiler
Survivor Acunn 3 Mart 2020 Ünlüler SMS Sonuçları Adaya veda eden isim kim oldu?
iOS 13 güncelemesi ne zaman yayınlanacak? İOS 13 Türkiye güncelleme saati
Sol Yanım oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Türk Telekom 10 GB internet kampanyası katılım şartları ve detayları
KOSGEB Esnaf Destek Kasım 2020 Şartları Nelerdir? Faizsiz Esnaf Kredisi Geri Ödeme Koşulları ve Kesintiler
Masterchef Uğur neden elendi, hangi tweetleri attı? Masterchef Uğur diskalifiye sebepleri
Güz Masalı dizisi ne zaman final yapacak? Güz Masalı ne zaman bitecek?
Garanti BBVA 10.000 TL Kasım 2020 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.