30 Kasım 2020 Ay Tutulmasının burçlara etkileri nasıl olacak?

30 Kasım 12.29’da ikizler burcunun 8 derecesinde ‘’Ay Tutulması’’ yapılacak. Ay tutulmasının etkilerinin nasıl olacağı ve tutulmadan etkilenecek burçların hangileri olduğu merak konusu oldu.

30 Kasım ay tutulması nereden gözlemlenebilir?

ABD, Avustralya ve Asya kıtasının pek çok noktasından gözlemlenebilen ancak Türkiye’den görülemeyecek tutulma pek çok yeri etkisi altına alacak.

Ay tutulmasından etkilenecek burçlar hangileridir?

Tutulmadan en fazla;

30 Kasım ay tutulması ve etkileri

İkizler, Başak, Balık ve Yay burçları etkilenecek. Terazi ve Kova burçları ise daha şanslı bir döneme girecekler.

2020’nin son ay tutulması ‘’mikron’’ tutulma olarak değerlendirilmektedir. Dünyaya mesafesi uzak olmasına rağmen etkileri sert ve doğa olaylarını tetikleyen bu tutulma, Aldebaran hattında gerçekleşecektir.

An haritasında yükselen Kova burcu olacak ve tutulma 4. evrede yaşanacak. Bu süreçte ailenizi yakından ilgilendiren bazı olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Gizli düşmanlıklar gün yüzüne çıkabilir

Tutulma; dolandırılma, hayal kırıklığı ve korona virüse karşı son derece dikkatli olmanız gerektiğinin de işareti niteliği taşıyor.