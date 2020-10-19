30 Günü Aşmış Ücretsiz İzin Durumunda Genel Sağlık Sigortasından Yararlanılabilir mi?

Özellikle Türkiye'yi yakından ilgilendiren dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisi, ekonomi ve iş çevrelerinin etkisiyle yakından ilişkilidir. Bu nedenle birçok işveren salgın önlemler kapsamında işyeri faaliyetlerini kendi kararları çerçevesinde hala durdurmaktadır. Çalışanlar da ücretsiz izinden yararlanabiliyor ancak ücretsiz izin, genel sağlık sigortası için belirli bir süre için geçerli.

30 Günü Aşan Ücretsiz İzin Uygulamalarına Dikkat Edilmeli

Birçok işveren, salgın hastalıklar nedeniyle işyeri faaliyetlerinin durdurulması kapsamında çalışanlarının iş sözleşmelerini feshetmek istemediğinden, vergi, SGK veya personel maliyetlerini düşürmek için ücretsiz izin başvurularından yararlanmaktadır. Bu durumda ücretsiz izinlerin giderek yaygınlaştığı bir ortamda çalışanlar temel haklarına, özellikle de ücretsiz izinlere dikkat etmelidir. Ücretsiz iznin 30 günü aşması durumunda SGK tarafından sağlanan muayene, tedavi, ilaç ve diğer şartlardan yararlanamayacak, normal sağlık sigortası kapsamından yararlanamayacaksınız. Bu, ücretsiz izinli kişiler için çok önemlidir ve bu bilinmemektedir.

30 Günü Aşması Halinde Genel Sağlık Sigortası

Çalışan, ücretsiz veya gönüllü izin alırsa, işverenden ücret almaz. İş sözleşmesi de askıya alındığından ikramiye gün sayısı 0, çalışanların PIS'e bildiriminde baz kazançlar da 0 (sıfır) olarak rapor edilmekte ve eksik günlerin nedeni 21-Diğer ödenmemiş izinler kodu ile verilmektedir. Bu bildirimden sonra işveren sigorta priminden sorumlu değildir. 5510 sayılı sosyal sigorta ve sağlık kanunu hükümlerinde ve md. 4A kapsamında sigortalılar için genel sağlık sigortası. 67, yürürlükteki mevzuata göre ücretsiz izin sayılan süreler dışında, ayrıca yılda toplam bir ayı geçmeyen ve işverenler tarafından belgelenen ücretsiz izin süreleri için. Bakmakla yükümlü oldukları kişiler de sağlık hizmetlerini kullanabilir.

Öte yandan, ücretsiz izin süresinin bir takvim yılında 30 günü aşması halinde, en son ödenen katkı esas alınır ve 5510 sayılı Kanun kapsamındaki 4A kapsamına girenlerin genel sağlık sigortasına katkı payları sona erer ve ilgili kanun kapsamında belirtilen katkı payları son kullanma tarihi esas alınır. Ödeme durumu. Ücretsiz izin bir takvim yılı içinde 30 günü aşarsa, kişinin bakmakla yükümlü olduğu bir kişi veya bir akrabası varsa kişinin sağlığını harekete geçirerek SGK tarafından sağlanan sağlık yardımlarından yararlanmak mümkündür.

Ancak bu şekilde başka bir kişiye bağımlı değilse, yani başka bir kişi aracılığıyla tıbbi yardım alamıyorsa, bulunduğu bölgede bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurması gerekecektir. Yaşayın ve bir gelir testi yapın. GSS primleri, gelir testi yapılırsa ve 2020 itibariyle hane başına asgari ücret 981 TL'nin altındaysa devlet tarafından ödenir. Kişi başına gelir asgari ücretin üçte birinden fazlaysa, kişi bağımsız olarak% 3 genel sağlık sigortası primi ödemek zorundadır.

Sürenin 90 Güne Çıkarılması Gerekli

Sonuç olarak, ücretsiz veya serbest izinli kişiler sağlık yararlarından zarar görebilir. Sağlık hizmetlerinden hem kazançlarını hem de haklarını kaybettikleri için, genel sağlık sigortası en az ücretsiz izin başvurusunda 30 günden 90 güne çıkarılmalı ve yaşayabilecekleri tacizin önüne geçilmelidir. Bu daha az mağduriyetle sonuçlanacaktır.