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30 günden beri vaka olmayan ilçede hasta sayısı sıfırlandı!

Batman'a bağlı olan yaklaşık 20.000 nüfusu olan Gercüş ilçesinde, son 30 günden beri koronavirüs vakası olmadığı ve hasta sayısınınsa sıfıra indiği vurgulandı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 21:39
30 günden beri vaka olmayan ilçede hasta sayısı sıfırlandı!
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Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan denetimler, sağlık çalışanlarınca yapılan özverili çalışma ve vatandaşların kurallara uyması ile Batman’a bağlı olan yaklaşık 20.000 nüfusu olan Gercüş ilçesinde son 30 günden bu yana Kovid-19 vakası olmadığı ve hasta sayısınınsa sıfıra indiği vurgulandı.

İlçe sakinlerinden olan Cemal Şimşek, çoğalan koronavirüs vakalarının ardından alınan sıkı tedbirler ile bu sonuç elde edildiğini söyleyerek “İlçe halkının da tedbirlere riayet etmesiyle vaka sayılarında düşüş yaşandı. Yapılan denetimler nedeniyle de Kaymakam Mevlüt Şekerci’ye teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 21:39
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsVakaBatmanGercüşIlçe
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