30 ekim tatil mi ? 30 Ekim cuma tatil olur mu? 29 ekim cuma'ya birleşir mi?

30 EKİM TATİL Mİ ? 29 EKİM CUMA'YA BİRLEŞİR Mİ?

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen önümüzdeki hafta'de Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıldönümünü kutlamak için hazırlık yapıyor.nedeniyle 28 Ekim öğleden sonra yarım günlük, 29 Ekim ise tam gündür.

29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, yönetimi anmak için her 29 Ekim'de milli bayram ilan eder ve Türkiye ile birlikte Kuzey Kıbrıs'ta da kutlanır. Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan ülkelerde, 28 Ekim öğleden sonra yarım günlük resmi tatil ve 29 Ekim'de tam gündür. Bu yıl 28 Ekim (Çarşamba) ve 29 Ekim (Perşembe) resmi tatillerdir. 30 Ekim resmi tatil değil. Ama hükümet 30 Ekim'i tatil yapacak mı? 29 Ekim Cuma ile birleşecek mi? Bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı.