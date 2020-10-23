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30 ekim tatil mi ? 30 Ekim cuma tatil olur mu? 29 ekim cuma'ya birleşir mi?

29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanacağından dolayı 28 Ekim ve 29 Ekim resmi tatil olacak. 30 Ekim günü de tatil mi? 30 Ekim Cuma tatil var mı? 29 Ekim Cuma günü ile birleşecek mi?

23 Ekim 2020 Cuma 18:00
30 ekim tatil mi ? 30 Ekim cuma tatil olur mu? 29 ekim cuma'ya birleşir mi?
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Milyonlarca öğrenci ve öğretmen önümüzdeki hafta 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıldönümünü kutlamak için hazırlık yapıyor. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim öğleden sonra yarım günlük resmi tatil, 29 Ekim ise tam gündür.

30 EKİM TATİL Mİ ? 29 EKİM CUMA'YA BİRLEŞİR Mİ?

29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, yönetimi anmak için her 29 Ekim'de milli bayram ilan eder ve Türkiye ile birlikte Kuzey Kıbrıs'ta da kutlanır. Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan ülkelerde, 28 Ekim öğleden sonra yarım günlük resmi tatil ve 29 Ekim'de tam gündür. Bu yıl 28 Ekim (Çarşamba) ve 29 Ekim (Perşembe) resmi tatillerdir. 30 Ekim resmi tatil değil. Ama hükümet 30 Ekim'i tatil yapacak mı? 29 Ekim Cuma ile birleşecek mi? Bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı.



Son Güncelleme: 23.10.2020 18:00
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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet BayramıResmi Tatil29 Ekim
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