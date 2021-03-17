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30 dakika içinde 3 kişiyi bıçakladı

Bursa'da uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir şahıs 30 dakika içinde 3 kişiyi bıçakladı.

17 Mart 2021 Çarşamba 19:47
30 dakika içinde 3 kişiyi bıçakladı
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Kan donduran olay bugün Bursa'da yaşandı.

30 DAKİKADA 3 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Gelen haberlere göre uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir şahıs sokakta yürüyen Koray B. isimli gençten telefonunu istedi. İsmi İdris D. olan kişi red cevabı alında yanında taşıdığı bıçağı çekti ve Koray B.'yi yaralayarak olay yerinde koşarak uzaklaştı.

İdris D. daha sonra yolda durdurduğu taksiye binmek istedi ancak o anda takside yolcu olarak bulunan Ümit P. ve taksinin sürücüsü buna izin vermedi. Duruma öfkelenen İdris D. takside ki yolcuyuda bıçaklayarak ağır yaraladı ve kültürparka kaçtı.

Parkta güvenlik görevlisinin kendisine müdahale etmesine de sinirlenen İdris D. görevli Abdullah Y.'yi de bıçakla ağır yaraladı. 30 dakika içinde 3 kişiyi bıçaklayan madde bağımlısı zanlıyı vatandaşlar etkisiz hale getirdi ve ihbar üzerine bölgeye gelen polise teslim etti.

HEPSİNİ BEN BIÇAKLADIM, SANA NE

Zanlı genç, gazetecilerin "Neden bıçakladın" sorusuna, "Hepsini ben bıçakladım, sana ne" diye cevap verdi. Soğuk kanlı hareketleriyle dikkat çeken zanlı emniyete götürüldü.



Son Güncelleme: 17.03.2021 19:47
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Bursa3 KİŞİYİ BIÇAKLADI
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