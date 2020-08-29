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30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları, kutlama sözleri - Atatürk ve Bayraklı 30 Ağustos whatsapp ve twitter mesajları 2020

Ülkemize milli bayramlar her yıl coşkuyla kutlanmaktadır. Son yıllarda bu özel günler sosyal medya üzerinden de yazılan mesajlarla kutlanıyor. Vatandaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları, kutlama sözleri ve Atatürk ile Bayraklı 30 Ağustos Whatsapp, Twitter mesajlarını araştırıyor.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 22:20
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları, kutlama sözleri - Atatürk ve Bayraklı 30 Ağustos whatsapp ve twitter mesajları 2020
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30 Ağustos Zafer Bayramı’na az bir süre kaldı. Her sene coşkuyla kutlanan bu özel günün bu sene pandemi nedeniyle kısıtlı olarak kutlanması bekleniyor. Sosyal medyanın özellikle bu günlerde kullanılmasının giderek artması vatandaşları bu özel günlerde paylaşılacak özel sözleri araştırmaya itiyor.

Hal böyle ki bazı devlet büyükleri ve siyasilerde özel günlerde sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunmayı ihmal etmiyor. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı’na ilişkin paylaşılabilecek sözler;

Aziz milletimizin milli mücadele sürecindeki en büyük adımı olan Büyük Taarruz Zaferi’nin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda etmekten bir an olsun bile tereddüt etmeyen aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anar, milletimizin Zafer Bayramını içtenlikle kutlarım.

Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir... Mustafa Kemal Atatürk

Uluslar kendi kaderlerini kendileri yazar ellerinden kalemleri alınsa bile.  30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlarım...

Büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve ülkemizin koruyucusu Ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetler Günü’nü yürekten kutlarım.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı İle vatan topraklarımız düşman işgalinden kurtarılmış, milletimiz hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. Bu toprakları kanlarıyla sulayan vatan evlatlarına layık olmanın inancı ve gayreti ile milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, canlarıyla bu toprakları vatan yapan Aziz Şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz.

Bağımsızlığımızı ve bir devlet olmamızı sağlayan 30 Ağustos Zafer’ini bize armağan eden eşsiz Önder Atatürk’e, silah arkadaşlarına, Kahraman Ordumuza, şükranlarımızı sunuyor, Türk milletinin bu büyük bayramını şahsım ve grubum adına kutluyorum.

Milli Kurtuluş Savaşı'mızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi'nin 93'üncü yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamak dileğiyle.

30 Ağustos 1922 zaferi, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olmasının yanında, yalnızca bizim değil; tüm ezilmiş ulusların, hatta tüm insanlığın, özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin ve bu doğrultuda atılmış tarihi bir adımın bayramıdır.

30 Ağustos 1922’de kazanılan büyük zafer, şanlı milletimizin eşsiz destanlarından biri olarak tarihteki yerini almıştır. Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde kazanılan ve kurtuluş savaşımızın başarıya ulaşmasında en önemli etken olan bu büyük zaferin ardında milletimizin istiklal ve hürriyet aşkı ile kahraman ordumuzun cesaret ve fedakarlığı vardır.

30 Ağustos zaferi, tarih arasında bir millet tarafından tamamen benimsenen bir fikrin ne kadar kadir ve ne kadar muhyi bir kuvvet olduğunun en güzel misali olarak kalacaktır.



Son Güncelleme: 29.08.2020 22:20
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Anahtar Kelimeler:
30 AğustosZafer Bayramı
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