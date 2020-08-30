İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve...
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...

30 Ağustos Pazar İETT, Metro, Metrobüs, vapur ulaşımı ücretsiz olacak mı?

İstanbullu vatandaşlar Zafer Bayramı'nda toplu taşımaya ücret verecekler mi?

30 Ağustos 2020 Pazar 14:12
30 Ağustos Pazar İETT, Metro, Metrobüs, vapur ulaşımı ücretsiz olacak mı?
Takip Et:


Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Zafer Bayramı’nın 98. Seneyi devriyesi adına pandemi şartlarına uygun olarak bazı programların düzenlemesi bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin otobüs, metro vb. gibi araçlarının her yıl olduğu gibi bu yılda da 30 Ağustos günü ücretsiz olup olmayacağı merak konusu olmuş durumda. Zafer Bayramı günü belediyeye ait tüm toplu taşıma araçlarına bedelsiz olarak binmek mümkün. İstanbullu vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı günü binecekleri toplu taşıma araçları ücretsiz olduğu için o gün toplu taşımaya binecek vatandaşların İstanbulkart’larından bir ücret kesilmeyecek.

30 Ağustos günü hangi toplu taşıma araçları ücretsiz olacak?

  • İETT
  • Metrobüs
  • Özel Halk Otobüsleri
  • Şehir Hattı Vapurları
  • Özel Deniz Motorları
  • İBB’nin tramvayları
  • Metro
  • Füniküler
  • Tünel
  • Teleferik


Son Güncelleme: 30.08.2020 14:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
30AğustosIstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YKS sonucunu öğrenen baba kızın sevinç videosu milyonları duygulandırdı
YKS sonucunu öğrenen baba kızın sevinç videosu milyonları duygulandırdı
YKS sınavında ilk bine giren öğrenci üniversiteye yerleşemedi
YKS sınavında ilk bine giren öğrenci üniversiteye yerleşemedi
Koronaya yeni önlem! HES kodu olmadan kamu binalarına girilemeyecek!
Koronaya yeni önlem! HES kodu olmadan kamu binalarına girilemeyecek!
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Protez bacağından uyuşturucu çıktı
Protez bacağından uyuşturucu çıktı
BİM aktüel ürünler kataloğu 28 Ağustos indirimleri belli oldu
BİM aktüel ürünler kataloğu 28 Ağustos indirimleri belli oldu

Popüler Haberler

2020 Çek Cumhuriyeti asgari ücret ne kadar?
30 Ağustos Pazar İETT, Metro, Metrobüs, vapur ulaşımı ücretsiz olacak mı?
Ek 5 tarım sigortası güncel tutarları ne kadar? Ek 5 tarım sigortası hakkında detaylar
Anaokulları eğitimi zorunlu oldu mu? 2020 anaokuluna gitmek zorunlu mu?
Mesane kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Ölüm aylığı kesilme şartları nelerdir? Ölüm aylığı yeniden nasıl bağlanır?
Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak, bitiyor mu? Final sezonu için Netflix Twitter hesabından açıklama!
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 30 Ağustos 2020 Pazar Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu! E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları
Cibuti vizesi kaç günde çıkmaktadır?
Güldür Güldür Show yeni sezonu ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu!
Moody's Türkiye'nin kredi notunu B1'e düşürdü! B1 Kredi notu ne anlama geliyor?
Masterchef Mehmet şef kimdir? Mehmet Yalçınkaya hakkında bilgiler
Rüyada Lanetlendiğini görmek ne demektir? Rüyada Lanetlendiğini görmenin anlamı, tabiri nedir?
Yanlış hesaba yatırılan para nasıl geri alınır? Karşı taraf parayı geri vermezse ne olur?
Emlak Vergisi nasıl ödenir? 2020 internetten online emlak vergisi ödeme
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınavında hangi konular yer alıyor?
Masterchef Kayhan Özekin kimdir? Kariyeri ve hayatı hakkında bilgiler
Engelli sağlık kurulu raporu yenileme nasıl yapılır? 2020 Engelli sağlık kurulu raporu yenilemek için istenen belgeler nelerdir?
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışması katılım şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?
E-Devlet ile Sosyal Yardım Parası başvurusu nasıl yapılır? 2020 Sosyal yardım maddi destek başvuru şartları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.