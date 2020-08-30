30 Ağustos Pazar İETT, Metro, Metrobüs, vapur ulaşımı ücretsiz olacak mı?

30 Ağustos günü hangi toplu taşıma araçları ücretsiz olacak?

İETT

Metrobüs

Özel Halk Otobüsleri

Şehir Hattı Vapurları

Özel Deniz Motorları

İBB’nin tramvayları

Metro

Füniküler

Tünel

Teleferik

Ekrem İmamoğlu yönetimindekiBüyükşehir Belediyesi’nin Zafer Bayramı’nın 98. Seneyi devriyesi adına pandemi şartlarına uygun olarak bazı programların düzenlemesi bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin otobüs, metro vb. gibi araçlarının her yıl olduğu gibi bu yılda da 30 Ağustos günü ücretsiz olup olmayacağı merak konusu olmuş durumda. Zafer Bayramı günü belediyeye ait tüm toplu taşıma araçlarına bedelsiz olarak binmek mümkün. İstanbullu vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı günü binecekleri toplu taşıma araçları ücretsiz olduğu için o gün toplu taşımaya binecek vatandaşların İstanbulkart’larından bir ücret kesilmeyecek.