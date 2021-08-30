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30 Ağustos Anıtkabir açık mı? Anıtkabir bugün açık mı? Zafer Bayramı’nda Anıtkabir kaça kadar açık?

30 Ağustos Zafer Bayramı ülke genelinde coşkuyla kutlanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Anıtkabir’i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar Anıtkabir bugün kaça kadar açık sorusunu gündeme getirdi. Anıtkabir gün belirlenen saatlerde ziyaretçi kabul ediyor.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 13:10
30 Ağustos Anıtkabir açık mı? Anıtkabir bugün açık mı? Zafer Bayramı’nda Anıtkabir kaça kadar açık?
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30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Bugün Türkiye tarihinde ilk kez 1924 yılında Başkumandan Zaferi adıyla resmi olarak kutlanmaya başladı. 1926 yılından itibaren Zafer Bayramı adıyla Türkiye’de kutlanmaya başladı. Anıtkabir’e gitmek isteyen vatandaşlar 30 Ağustos’ta Anıtkabir açık mı, saat kaça kadar açık sorularını gündeme getirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Anıtkabir kaça kadar açık?

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Anıtkabir ziyaretçilerini kabul ediyor. Bugün Anıtkabir saat 09:00 ile 17:00 arasında açık olacak.

Günün belli saatlerinde açık olan Anıtkabir Zafer Bayramı’nda da 09:00 ile 17:00 arasında ziyaretçilerini kabul edecek.


Son Güncelleme: 30.08.2021 13:10
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Anahtar Kelimeler:
30 AğustosAnıtkabir
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