30 Ağustos 2020 Resmi tatil olacak mı? 30 Ağustos 2020 banka, PTT, kargo firmaları, AVM’ler açık mı?

2020 yılı coronavirüs salgını nedeniyle sosyal yaşamı ve ekonomiyi durma noktasına getirdi. Bu süreçte okullar tatil edildi ve iş hayatı baştan aşağı değişti. Eğitim kurumları ve firmalar uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma sistemi sürecine geçiş yaptı. Çalışanlara devlet tarafından kısa çalışma ödeneği sağlandı. Bu süreçte personel ayın yarısını evinde yarısını da işinde geçirdi.

Yüz yüze eğitim ve normal çalışma düzeninin sürdüğü yerler bulunuyordu. Memurların çalışma temposu değişmezken, bu sebeple vatandaşlar izin yapacakları resmi tatilleri merak ediyorlar. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın hangi güne denk gelip resmi tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedir?

Osmanlı Devleti’nin yıkılması sonrasında milli mücadele dönemine girilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti doğmuştur. Milli Mücadele dönemindeki en kritik anlardan bir tanesi de 30 Ağustos 1922’dir. Mustafa Kemal Atatürk yönetiminde 30 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz gerçekleşmiştir. Büyük Taarruzun zaferle sonuçlanmasıyla 30 Ağustos’ta kurulan Cumhuriyetin en önemli zaferlerinden birisidir. 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir Yunan işgalinden kurtarılmış ve 1923 yılı itibariyle Zafer Bayramı olarak kutlamalar yapılmaya başlanmıştır.

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?

30 Ağustos 2020 banka, PTT, kargo firmaları açık mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı 1926 yılından bu yana kutlanıyor. 1926 yılından bu yana her 30 Ağustos tarihinde okullar kapanır ve kamu kurumları 1 gün tatil yapar. Tatilin personel için daha anlamlı hale gelebilmesi için 30 Ağustos’un hafta içi günlerinden birine denk gelmesi gerekir. Özel sektörde ise 30 Ağustos veya diğer resmi tatillerde çalışan personele ek mesai ücreti yatırılmaktadır.

30 Ağustos 2020 Pazar gününe denk geliyor ve resmi tatildir. Hem Pazar günü hem de resmi tatil olduğu için bankalar da çalışmazlar. Kamu ve özel bankalar 30 Ağustos tarihinde çalışmayacaklar ve EFT işlemleri de ancak hafta içi yapılabilecek. PTT ve diğer kargo firmaları da Pazar günleri kapalı olmaktadır.

30 Ağustos 2020 kamu kurumları çalışacak mı?

30 Ağustos hem Pazar günü olması hem de resmi tatil olması nedeniyle tatildir. Bu nedenle kamu kurumları Pazar günü hizmet vermeyecekler.

30 Ağustos 2020 hastane ve eczaneler açık olacak mı?

Hastane ve eczaneler kapalı olacak. Ancak nöbetçi eczaneler faaliyet göstermeye devam edecek. Hastanelerin acil servisleri de faaliyetlerini sürdürecek ve sağlık çalışanları olası bir duruma karşı nöbette olacak.

30 Ağustos 2020 AVM’ler açık olacak mı?

30 Ağustos günü AVM’ler ve mağazalar yine çalışmaya devam edecek.