3. ve son cemre ne zaman düşecek? 2021 son cemrenin toprağa düşme tarihi ve havaların ısınacağı tarih

Vatandaşlar 3. Cemrenin ne zaman düşeceğini ve cem cemrenin toprağa düşüp düşmediğini merakla araştırıyor. Doğanın renklenmesine neden olacak olayın detayları herkes tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İkinci cemrenin düşmesi havanın ısınmasına az da olsa neden oldu. Herkes havanın ısınmasıyla beraber 3. Cemrenin ne zaman düşeceğini merakla araştırmaya başladı.

Halk arasında yüz yıllardan beri süre gelen inanışa göre, birinci cemre havaya ikinci cemre ise suya düştü. Şimdi de herkes üçüncü ve son cemre olan toprağa düşen cemrenin ne zaman düşeceğini merak ediyor. Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

Cemre Hakkında Bilinmesi Gereken Detaylar

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayının sonlarına doğru başlayan takvime göre ilk önce havaya ardından suya ve en son olarak da toprağa düştüğüne inanılmaktadır. Cemrenin düşmesi baharın bayramı olan nevruzun gelmesine çok az bir süre kaldığının işaretçisidir. Cemrenin düşmesi olayı hayvancılık yapan vatandaşların havanın soğuk olmasından dolayı dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşmalarına az bir süre kaldığını, tarımla uğraşan çiftçilerin de topraklarını işlemelerine başlamalarına az kaldığına ifade etmektedir. Cemre düşmelerinin başlamasıyla beraber nevruz hazırlıklarına başlanmaktadır.