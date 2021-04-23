3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

3 otomobilin birbirine girdiği, 7 kişinin yaralandığı trafik kazası gece saatlerinde İstanbul Küçükçekmece TEM'de yaşandı.

Gelen bilgilere göre Mehmet Han Kınalı'nın sürücüsü olduğu otomobil gece geç saatlerde TEM otoyolunda seyir halindeyken, önünde ilerleyen Hilal Mızrak’ın idaresindeki bir başka otomobil ile çarpıştı. Kazadan sonra kontrolden çıkan Mızrak'ın kullandığı araç emniyet şeridinde lastiği patladığı için duran bir başka araca çarptı.

7 kişi yaralandı

Kazayı görenlerin haber vermesiyle birlikte olay yerinde 112 sağlık personeli ve polis yönlendirildi. Kaza bölgesine kısa süre içinde gelen ekipler 3 otomobilde bulunan 5’i kadın 2’si erkek toplamda 7 kişi yaralandığını tespit etti. Kazada yaralanan kişiler araçlardan çıkarılıp olay yerinde yerinde yapılan ilk müdahaledens sonra hastanelere kaldırıldı

Kaza sonrasında TEM'de trafik yoğunluğu oluşurken, araçlar çekiciler ile kaza yerinde kaldırıldıktan kısa bir süre sonra trafik normale döndü.