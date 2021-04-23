İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...

3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

İstanbul Küçükçekmece TEM'de gece saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasından 7 kişi yaralandı.

23 Nisan 2021 Cuma 11:12
3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı
Takip Et:

3 otomobilin birbirine girdiği, 7 kişinin yaralandığı trafik kazası gece saatlerinde İstanbul Küçükçekmece TEM'de yaşandı.

Gelen bilgilere göre Mehmet Han Kınalı'nın sürücüsü olduğu otomobil gece geç saatlerde TEM otoyolunda seyir halindeyken, önünde ilerleyen Hilal Mızrak’ın idaresindeki bir başka otomobil ile çarpıştı. Kazadan sonra kontrolden çıkan Mızrak'ın kullandığı araç emniyet şeridinde lastiği patladığı için duran bir başka araca çarptı.

7 kişi yaralandı

Kazayı görenlerin haber vermesiyle birlikte olay yerinde 112 sağlık personeli ve polis yönlendirildi. Kaza bölgesine kısa süre içinde gelen ekipler 3 otomobilde bulunan 5’i kadın 2’si erkek toplamda 7 kişi yaralandığını tespit etti. Kazada yaralanan kişiler araçlardan çıkarılıp olay yerinde yerinde yapılan ilk müdahaledens sonra hastanelere kaldırıldı

Kaza sonrasında TEM'de trafik yoğunluğu oluşurken, araçlar çekiciler ile kaza yerinde kaldırıldıktan kısa bir süre sonra trafik normale döndü.

 




Son Güncelleme: 23.04.2021 11:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IstanbulTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köydeki eve elektrik aboneliği nasıl alınır? Köy evlerine elektrik aboneliği şartları
Köydeki eve elektrik aboneliği nasıl alınır? Köy evlerine elektrik aboneliği şartları
Bim 30 Nisan 2021 Cuma indirimli ürünleri
Bim 30 Nisan 2021 Cuma indirimli ürünleri
23 Nisan 2021 Cuma İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Antalya Cuma namazı saati
23 Nisan 2021 Cuma İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Antalya Cuma namazı saati
Evlat edinme şartları nelerdir? 2021 Evlat edinme şartları ve belgeleri
Evlat edinme şartları nelerdir? 2021 Evlat edinme şartları ve belgeleri
Hıdırellez bereket duası nedir, nasıl yapılır? Hıdırellezde nasıl dilek tutulur?
Hıdırellez bereket duası nedir, nasıl yapılır? Hıdırellezde nasıl dilek tutulur?
Oruç kefareti nedir, hangi durumlarda gerekir?
Oruç kefareti nedir, hangi durumlarda gerekir?

Popüler Haberler

Köydeki eve elektrik aboneliği nasıl alınır? Köy evlerine elektrik aboneliği şartları
Bim 30 Nisan 2021 Cuma indirimli ürünleri
Camdaki Kız Sedat’ın hastalığı nedir, neden sürekli kaşınıyor?
Survivor acil durum konseyi İsmail Balaban mı, Merve Aydın mı diskalifiye olacak?
23 Nisan 2021 Cuma İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Antalya Cuma namazı saati
Evlat edinme şartları nelerdir? 2021 Evlat edinme şartları ve belgeleri
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? 23 Nisan 2021 Cuma bankaların güncel faiz oranları
Çipli kimlik kartı kaybetme cezası ne kadardır? 2021 Kayıp kimlik kartı yenileme ücretleri
HGS bakiye sorgulama nasıl yapılır? 2021 Plaka ile HGS sorgulama
Kırmızı Oda dizisine katılan yeni isimler belli oldu
Eşi vefat eden ve eşinden boşanmış olan kadınlar için devlet tarafından verilen destekler 2021
Evde bakım maaşı nasıl alınır? 2021 Evde bakım parası nereden alınır, başvuru adresi neresidir?
Torun bakım maaşı projesi için pilot iller hangileridir? 2021 torun bakım aylığı
TV 360 Benim Yemeğim nasıl başvuru yapılır? Benim Yemeğim başvuru formu
2021 Lazer epilasyon fiyatları ne kadardır? Tüm vücut için kalıcı Buz Alex lazer paket fiyatları
Hercai ne zaman final yapacak? ATV Hercai neden final yapıyor?
2021 yılı sosyal yardım nakit destekleri nelerdir? Kimler nasıl faydalanabilir?
Online emlak vergisi nasıl ödenir? 2021 E-devlet emlak vergisi sorgulama ve ödeme detayları
Mucize Doktor Ali Vefa ile Nazlı evlenecek mi?
Netflix Türkiye Mayısıs ayında hangi dizi ve filmler var? Netflix Mayısıs 2021 takvimi yayınlandı
Cuma namazı saatinde camiye gidilebilir mi? Cuma namazı kısıtlamadan muaf mı? Cevap geldi!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.